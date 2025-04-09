IMGN

اسم العملة المشفرةIMGN

التصنيفNo.1438

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.01%

المعروض المتداول850,521,771

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول0.8505%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.006854465440129662,2025-05-16

أدنى سعر0.003686736521927815,2025-04-09

البلوكتشين العامBASE

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.