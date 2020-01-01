توكنوميكس ICB Network (ICBX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ICB Network (ICBX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ICB Network (ICBX) مشروع ICBX هي سلسلة كتل من الطبقة الأولى سريعة وقابلة للتطوير ومتوافقة مع EVM، وتتميز بأمان قوي لنقاط البيع (PoS)، وحوكمة DAO، وتوافقية عالية. تدعم مجموعة واسعة من التطبيقات، مع نظام بيئي متنامٍ وخارطة طريق واضحة نحو الاستدامة. الموقع الرسمي: https://www.icb.network/ الوثيقة البيضاء: https://docs.icb.network/developer-docs/white-paper مستكشف الكتل: https://icbscan.io/tx/0x989dfbba2edec8c8f78cb3b1f4e2bae310b7c70a90c722d3fd4c3a778b98bb81 اشتر ICBX الآن!

توكنوميكس ICB Network (ICBX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ICB Network (ICBX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 7.54M $ 7.54M $ 7.54M إجمالي العرض: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B العرض المتداول: $ 19.29B $ 19.29B $ 19.29B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 39.09M $ 39.09M $ 39.09M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0004873 $ 0.0004873 $ 0.0004873 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000043342386939507 $ 0.000043342386939507 $ 0.000043342386939507 السعر الحالي: $ 0.0003909 $ 0.0003909 $ 0.0003909 معرفة المزيد عن سعر ICB Network (ICBX)

توكنوميكس ICB Network (ICBX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ICB Network (ICBX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ICBX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ICBX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ICBX، استكشف السعر المباشر لتوكن ICBX!

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