توكنوميكس Hooked Protocol (HOOK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Hooked Protocol (HOOK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Hooked Protocol (HOOK) Hooked Protocol is building the on-ramp layer for massive Web3 adoption, providing tailored Learn and Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3. الموقع الرسمي: https://hooked.io/ الوثيقة البيضاء: https://hooked-protocol.gitbook.io/hooked-protocol-whitepaper مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xa260E12d2B924cb899AE80BB58123ac3fEE1E2F0 اشتر HOOK الآن!

توكنوميكس Hooked Protocol (HOOK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Hooked Protocol (HOOK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 25.25M $ 25.25M $ 25.25M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 248.58M $ 248.58M $ 248.58M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.0806 $ 4.0806 $ 4.0806 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.07833259635294688 $ 0.07833259635294688 $ 0.07833259635294688 السعر الحالي: $ 0.10157 $ 0.10157 $ 0.10157 معرفة المزيد عن سعر Hooked Protocol (HOOK)

توكنوميكس Hooked Protocol (HOOK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Hooked Protocol (HOOK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HOOK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HOOK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HOOK، استكشف السعر المباشر لتوكن HOOK!

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