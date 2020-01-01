توكنوميكس Hamster Kombat (HMSTR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Hamster Kombat (HMSTR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Hamster Kombat (HMSTR) Hamster Kombat is a crypto exchange CEO simulator game built on Telegram with 300 million players. Its mission is to smoothly onboard 1,000,000,000 Web2 users into Web3. الموقع الرسمي: https://hamsterkombat.io/ الوثيقة البيضاء: https://hamsterkombatgame.io/docs/HK_WP_03.pdf مستكشف الكتل: https://tonviewer.com/EQAJ8uWd7EBqsmpSWaRdf_I-8R8-XHwh3gsNKhy-UrdrPcUo اشتر HMSTR الآن!

توكنوميكس Hamster Kombat (HMSTR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Hamster Kombat (HMSTR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 49.67M $ 49.67M $ 49.67M إجمالي العرض: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B العرض المتداول: $ 64.38B $ 64.38B $ 64.38B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 77.15M $ 77.15M $ 77.15M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0189 $ 0.0189 $ 0.0189 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000638554676099346 $ 0.000638554676099346 $ 0.000638554676099346 السعر الحالي: $ 0.0007715 $ 0.0007715 $ 0.0007715 معرفة المزيد عن سعر Hamster Kombat (HMSTR)

توكنوميكس Hamster Kombat (HMSTR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Hamster Kombat (HMSTR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HMSTR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HMSTR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HMSTR، استكشف السعر المباشر لتوكن HMSTR!

كيفية شراء HMSTR هل أنت مهتم بإضافة Hamster Kombat (HMSTR) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء HMSTR ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء HMSTR على MEXC الآن!

تاريخ سعر Hamster Kombat (HMSTR) يساعد تحليل تاريخ أسعار HMSTR المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار HMSTR الآن!

توقعات سعر HMSTR هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه HMSTR؟ تجمع صفحة توقعات أسعار HMSTR الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر HMSTR الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!