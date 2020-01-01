توكنوميكس Hedera Guild Game (HGG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Hedera Guild Game (HGG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Hedera Guild Game (HGG) Hedera Guild Game Token is Hedera-based reward-type token commonly used in an ecosystem where blockchain-based NFT mobile games and metaverses are organically connected that are developed and supplied by Hedera Guild Game. الموقع الرسمي: https://hguild.io/ الوثيقة البيضاء: https://hguild.io/resources/doc/HGGWP1.1eng.pdf مستكشف الكتل: https://hashscan.io/mainnet/token/0.0.6722561 اشتر HGG الآن!

توكنوميكس Hedera Guild Game (HGG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Hedera Guild Game (HGG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.008 $ 0.008 $ 0.008 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00044979438232518 $ 0.00044979438232518 $ 0.00044979438232518 السعر الحالي: $ 0.000818 $ 0.000818 $ 0.000818 معرفة المزيد عن سعر Hedera Guild Game (HGG)

توكنوميكس Hedera Guild Game (HGG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Hedera Guild Game (HGG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HGG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HGG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HGG، استكشف السعر المباشر لتوكن HGG!

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