توكنوميكس GST (GST) اكتشف الرؤى الرئيسية حول GST (GST)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات GST (GST) STEPN is a Web3 running app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. الموقع الرسمي: https://stepn.com/ الوثيقة البيضاء: https://stepn.com/litePaper مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/AFbX8oGjGpmVFywbVouvhQSRmiW2aR1mohfahi4Y2AdB اشتر GST الآن!

توكنوميكس GST (GST) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار GST (GST)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 23.74M $ 23.74M $ 23.74M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 3.69B $ 3.69B $ 3.69B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 9.4 $ 9.4 $ 9.4 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.005709522931951149 $ 0.005709522931951149 $ 0.005709522931951149 السعر الحالي: $ 0.006439 $ 0.006439 $ 0.006439 معرفة المزيد عن سعر GST (GST)

توكنوميكس GST (GST): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس GST (GST) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GST التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GST التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GST، استكشف السعر المباشر لتوكن GST!

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