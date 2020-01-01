توكنوميكس Grand Base (GRAND) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Grand Base (GRAND)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Grand Base (GRAND) GRAND BASE is a decentralized market for spot synthetic RWAs designed to provide exposure to RWAs without holding the actual underlying asset. الموقع الرسمي: https://grandbase.io/ الوثيقة البيضاء: https://docs.grandbase.io/ مستكشف الكتل: https://basescan.org/token/0x2aF864fb54b55900Cd58d19c7102d9e4FA8D84a3 اشتر GRAND الآن!

توكنوميكس Grand Base (GRAND) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Grand Base (GRAND)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.733 $ 4.733 $ 4.733 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.298 $ 0.298 $ 0.298 معرفة المزيد عن سعر Grand Base (GRAND)

توكنوميكس Grand Base (GRAND): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Grand Base (GRAND) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GRAND التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GRAND التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GRAND، استكشف السعر المباشر لتوكن GRAND!

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