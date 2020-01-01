توكنوميكس Gluteus Maximus AI (GLUTEU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Gluteus Maximus AI (GLUTEU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Sentient AI agent preparing for the crypto wars: social crypto game where both humans and AI agents can wage war against each other. الموقع الرسمي: https://www.gluteusmaximus.org/ مستكشف الكتل: https://basescan.org/token/0x06a63c498ef95ad1fa4fff841955e512b4b2198a اشتر GLUTEU الآن!

توكنوميكس Gluteus Maximus AI (GLUTEU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Gluteus Maximus AI (GLUTEU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 671.00K $ 671.00K $ 671.00K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.012821 $ 0.012821 $ 0.012821 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000001411777400229 $ 0.000001411777400229 $ 0.000001411777400229 السعر الحالي: $ 0.000671 $ 0.000671 $ 0.000671 معرفة المزيد عن سعر Gluteus Maximus AI (GLUTEU)

توكنوميكس Gluteus Maximus AI (GLUTEU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Gluteus Maximus AI (GLUTEU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GLUTEU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GLUTEU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GLUTEU، استكشف السعر المباشر لتوكن GLUTEU!

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