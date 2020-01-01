توكنوميكس Games for a living (GFAL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Games for a living (GFAL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Games for a living (GFAL) The Games for a living Token ($GFAL) is the utility token used in our Network and Games. This means that all the transactions in our Marketplace are executed using $GFAL. $GFAL is also the basis of the governance of the Games for a living Network & Games. الموقع الرسمي: https://gamesforaliving.com/ الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.gamesforaliving.com/ مستكشف الكتل: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x47c454cA6be2f6DEf6f32b638C80F91c9c3c5949 اشتر GFAL الآن!

توكنوميكس Games for a living (GFAL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Games for a living (GFAL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 16.43M $ 16.43M $ 16.43M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 3.87B $ 3.87B $ 3.87B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 42.49M $ 42.49M $ 42.49M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0496 $ 0.0496 $ 0.0496 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.002948017468774518 $ 0.002948017468774518 $ 0.002948017468774518 السعر الحالي: $ 0.004249 $ 0.004249 $ 0.004249 معرفة المزيد عن سعر Games for a living (GFAL)

توكنوميكس Games for a living (GFAL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Games for a living (GFAL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GFAL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GFAL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GFAL، استكشف السعر المباشر لتوكن GFAL!

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