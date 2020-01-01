توكنوميكس MAGA (MAGA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول MAGA (MAGA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات MAGA (MAGA) MAGA is a meme coin on the Ethereum chain, and the token name is $MAGA. الموقع الرسمي: https://maga2024.xyz/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x25d01b5b39e58843291586a5d8afddf744bdeb13 اشتر MAGA الآن!

توكنوميكس MAGA (MAGA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MAGA (MAGA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 202.40T $ 202.40T $ 202.40T العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 107.47K $ 107.47K $ 107.47K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000003 $ 0.00000003 $ 0.00000003 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000000282662769 $ 0.000000000282662769 $ 0.000000000282662769 السعر الحالي: $ 0.000000000531 $ 0.000000000531 $ 0.000000000531 معرفة المزيد عن سعر MAGA (MAGA)

توكنوميكس MAGA (MAGA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس MAGA (MAGA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MAGA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MAGA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MAGA، استكشف السعر المباشر لتوكن MAGA!

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