السعر التاريخي Games for a living

وفقًا لأحدث البيانات التي تم جمعها على صفحة الأسعار الحالية Games for a living، فإن السعر الحالي لعملة Games for a living هو 0.007193USD. العرض المتداول من Games for a living(GFAL) هو 0.00 GFAL مما يعطيها رسملة سوقية تبلغ $0.00.

الفترة التغيير(%) التغيير(USD) صعود هبوط 24 ساعة -2.46% $ -0.000181 $ 0.00854 $ 0.007175

7 أيام -1.43% $ -0.000103 $ 0.007505 $ 0.006979

30 يوم 3.70% $ 0.000257 $ 0.009627 $ 0.005653