توكنوميكس Gelato Network (GEL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Gelato Network (GEL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Gelato Network (GEL) Gelato Network is the protocol for automated smart contract executions on public blockchains like Ethereum, Polygon, and Fantom. Gelato is used as the underlying infrastructure for developers to outsource their web3 DevOps needs to a decentralized network of bots that enables them to automate arbitrary smart contracts reliably and without them becoming the central point of failure. الموقع الرسمي: https://gelato.network/ الوثيقة البيضاء: https://docs.gelato.network/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x15b7c0c907e4C6b9AdaAaabC300C08991D6CEA05 اشتر GEL الآن!

توكنوميكس Gelato Network (GEL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Gelato Network (GEL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 18.82M $ 18.82M $ 18.82M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 262.77M $ 262.77M $ 262.77M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.4999 $ 4.4999 $ 4.4999 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.032974778219578824 $ 0.032974778219578824 $ 0.032974778219578824 السعر الحالي: $ 0.07162 $ 0.07162 $ 0.07162 معرفة المزيد عن سعر Gelato Network (GEL)

توكنوميكس Gelato Network (GEL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Gelato Network (GEL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GEL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GEL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GEL، استكشف السعر المباشر لتوكن GEL!

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