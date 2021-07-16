توكنوميكس FOX Token (FOX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول FOX Token (FOX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات FOX Token (FOX) Help shape the future of finance. FOX Tokens give you the unique opportunity to help shape the organization and allow you to submit and vote on proposals. الموقع الرسمي: https://shapeshift.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.shapeshift.com/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xc770eefad204b5180df6a14ee197d99d808ee52d اشتر FOX الآن!

توكنوميكس FOX Token (FOX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار FOX Token (FOX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 22.65M $ 22.65M $ 22.65M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 772.29M $ 772.29M $ 772.29M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.2852 $ 1.2852 $ 1.2852 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.018176800459428835 $ 0.018176800459428835 $ 0.018176800459428835 السعر الحالي: $ 0.02933 $ 0.02933 $ 0.02933 معرفة المزيد عن سعر FOX Token (FOX)

توكنوميكس FOX Token (FOX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس FOX Token (FOX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FOX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FOX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FOX، استكشف السعر المباشر لتوكن FOX!

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