توكنوميكس FIO Protocol (FIO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول FIO Protocol (FIO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات FIO Protocol (FIO) FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance. الموقع الرسمي: https://fio.net/ الوثيقة البيضاء: https://developers.fioprotocol.io مستكشف الكتل: https://fio.bloks.io/ اشتر FIO الآن!

توكنوميكس FIO Protocol (FIO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار FIO Protocol (FIO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 14.02M $ 14.02M $ 14.02M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 815.19M $ 815.19M $ 815.19M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 17.20M $ 17.20M $ 17.20M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.1288 $ 0.1288 $ 0.1288 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01074395967351126 $ 0.01074395967351126 $ 0.01074395967351126 السعر الحالي: $ 0.0172 $ 0.0172 $ 0.0172 معرفة المزيد عن سعر FIO Protocol (FIO)

توكنوميكس FIO Protocol (FIO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس FIO Protocol (FIO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FIO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FIO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FIO، استكشف السعر المباشر لتوكن FIO!

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