توكنوميكس Exverse (EXVG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Exverse (EXVG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Exverse (EXVG) Exverse is a new AI-powered free-to-play shooter that provides players with an unmatched and immersive gaming experience. With its intricate world customization, lore, and novel gameplay systems, all built on Unreal Engine 5. The Exverse universe encompasses three distinct planets, each with a unique set of offerings for players to explore. Players will be able to own, trade, sell & rent their in-game assets through our in-game marketplace. الموقع الرسمي: https://exv.io/ الوثيقة البيضاء: https://litepaper.exverse.io/ مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xBb7D61D2511fD2e63F02178ca9B663458Af9FC63 اشتر EXVG الآن!

توكنوميكس Exverse (EXVG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Exverse (EXVG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 108.44K $ 108.44K $ 108.44K إجمالي العرض: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M العرض المتداول: $ 32.16M $ 32.16M $ 32.16M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.44607 $ 0.44607 $ 0.44607 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.003097718623845186 $ 0.003097718623845186 $ 0.003097718623845186 السعر الحالي: $ 0.003372 $ 0.003372 $ 0.003372 معرفة المزيد عن سعر Exverse (EXVG)

توكنوميكس Exverse (EXVG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Exverse (EXVG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EXVG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EXVG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EXVG، استكشف السعر المباشر لتوكن EXVG!

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