منصة Crypstocks AI Terminal هي منصة مصممة لتزويد حاملي عملات الكريبتو برؤية واضحة وموثوقة لسوق الأصول الرقمية. تعرض المنصة بيانات النشاط على سلسلة الكتل في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى بيانات السوق التي يمكن للمستخدمين مراجعتها بشكل مستقل، مما يساعدهم على تكوين رؤية مستنيرة قبل اتخاذ أي إجراء. يتحمل المستخدم وحده مسؤولية جميع قرارات الاستثمار المتخذة بناءً على معلومات من المنصة؛ ولا تتحمل Crypstocks أي مسؤولية عن أي مكاسب أو خسائر ناتجة. استخدم البيانات، وتحقق منها بنفسك، وتداول على مسؤوليتك الخاصة.