توكنوميكس Everscale (EVER) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Everscale (EVER)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Everscale (EVER) Everscale is a fast, secure and scalable network with near-zero fees, which can process up to a million transactions per second thanks to its unique dynamic sharding technology. The network was originally built off of the Durov brothers' TON concept before launching as a separate entity. The change to Everscale was predicated by the network’s robust development which saw it move way beyond the original technological offerings of TON and build an entire ecosystem around its platforms and products, replete with its own nodes and technology. The ecosystem features a number of products, including a DEX and bridges with other blockchains. الموقع الرسمي: https://everscale.network الوثيقة البيضاء: https://docs.everscale.network/ مستكشف الكتل: https://everscan.io/ اشتر EVER الآن!

توكنوميكس Everscale (EVER) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Everscale (EVER)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 19.74M $ 19.74M $ 19.74M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 1.99B $ 1.99B $ 1.99B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.5013 $ 0.5013 $ 0.5013 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.006523753672230483 $ 0.006523753672230483 $ 0.006523753672230483 السعر الحالي: $ 0.00994 $ 0.00994 $ 0.00994 معرفة المزيد عن سعر Everscale (EVER)

توكنوميكس Everscale (EVER): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Everscale (EVER) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EVER التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EVER التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EVER، استكشف السعر المباشر لتوكن EVER!

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