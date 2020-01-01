توكنوميكس EON Marketplace (EON) اكتشف الرؤى الرئيسية حول EON Marketplace (EON)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات EON Marketplace (EON) EON is a distributed computing power protocol who self-owns over 120qt A100. EON marketplace offers cost-effective, stable services through proprietary D-Nano technology, outperforming competitors like io.net. It facilitates a seamless setup process, ensuring that participants can effortlessly join the network. الموقع الرسمي: https://eonchain.xyz الوثيقة البيضاء: https://eon-marketplace.gitbook.io/eon-documentation مستكشف الكتل: https://explorer.wodrpc.org/#/token/0x31ce96ae990c374a567b3df38ee4c1d27e630f8c اشتر EON الآن!

توكنوميكس EON Marketplace (EON) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار EON Marketplace (EON)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.3 $ 4.3 $ 4.3 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.0037 $ 0.0037 $ 0.0037 معرفة المزيد عن سعر EON Marketplace (EON)

توكنوميكس EON Marketplace (EON): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس EON Marketplace (EON) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EON التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EON التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EON، استكشف السعر المباشر لتوكن EON!

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