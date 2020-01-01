توكنوميكس E Money Network (EMYC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول E Money Network (EMYC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات E Money Network (EMYC) الريادة مع بروتوكول RWA المعياري. نحن نعمل على إحداث ثورة في مشهد البلوكتشين بوصفنا أول بلوكشين معياري متوافق مع FIRST MiCA. تربط شبكة E Money بسلاسة بين DeFi 2.0 ورمز RWA، مما يخلق جسرًا بين سيولة ويب 2.0 وويب 3.0. استكشف الاحتمالات معنا! الموقع الرسمي: https://emoney.io/ مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xe3f53c0d48360de764dDc2a1A82c3e6DB5d4624d اشتر EMYC الآن!

توكنوميكس E Money Network (EMYC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار E Money Network (EMYC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.42M $ 3.42M $ 3.42M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 122.47M $ 122.47M $ 122.47M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.53 $ 0.53 $ 0.53 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.014184030324586042 $ 0.014184030324586042 $ 0.014184030324586042 السعر الحالي: $ 0.02789 $ 0.02789 $ 0.02789 معرفة المزيد عن سعر E Money Network (EMYC)

توكنوميكس E Money Network (EMYC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس E Money Network (EMYC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EMYC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EMYC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EMYC، استكشف السعر المباشر لتوكن EMYC!

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