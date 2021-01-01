توكنوميكس Elk Finance (ELK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Elk Finance (ELK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Elk Finance (ELK) تعد Elk Finance رائدة في مجال التشغيل البيني والتجريد في تقنية البلوكتشين، مما يجعل Web3 متاحًا ومتكاملًا بسلاسة في إنترنت الغد. تأسست Elk Finance في عام 2021، وتعمل على تمكين المطورين والمستخدمين عبر أكثر من 30 بلوكتشين. يعمل نظامنا البيئي بواسطة توكن الخدمة $ELK، مما يوفر بنية تحتية آمنة وقوية للتداول والزراعة وبناء الجسور والتطبيقات اللامركزية متعددة السلاسل. انضم إلينا في رحلتنا إلى مستقبل متعدد السلاسل! الموقع الرسمي: https://elk.finance الوثيقة البيضاء: https://elk.finance/litepaper.html مستكشف الكتل: https://polygonscan.com/token/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE اشتر ELK الآن!

توكنوميكس Elk Finance (ELK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Elk Finance (ELK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 42.42M $ 42.42M $ 42.42M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.03043 $ 0.03043 $ 0.03043 معرفة المزيد عن سعر Elk Finance (ELK)

توكنوميكس Elk Finance (ELK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Elk Finance (ELK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ELK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ELK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ELK، استكشف السعر المباشر لتوكن ELK!

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