توكنوميكس Elixir Games (ELIX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Elixir Games (ELIX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Elixir Games (ELIX) Elixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade. الموقع الرسمي: https://elixir.games/ الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.elixir.games/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/5cbq1HriesW4zHpFEk9Gc8UT4ccmfHcBTDCa2XcBduTo اشتر ELIX الآن!

توكنوميكس Elixir Games (ELIX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Elixir Games (ELIX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 822.38K $ 822.38K $ 822.38K إجمالي العرض: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B العرض المتداول: $ 245.93M $ 245.93M $ 245.93M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.02M $ 5.02M $ 5.02M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.23604 $ 0.23604 $ 0.23604 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.003258176287851443 $ 0.003258176287851443 $ 0.003258176287851443 السعر الحالي: $ 0.003344 $ 0.003344 $ 0.003344 معرفة المزيد عن سعر Elixir Games (ELIX)

توكنوميكس Elixir Games (ELIX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Elixir Games (ELIX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ELIX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ELIX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ELIX، استكشف السعر المباشر لتوكن ELIX!

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