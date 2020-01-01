توكنوميكس Eternal AI (EAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Eternal AI (EAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Eternal AI (EAI) Eternal AI is the first Bitcoin L2 designed as an open infrastructure for decentralized AI that allows anyone to create, power and use AI models trustlessly on Bitcoin. الموقع الرسمي: https://eternalai.org/ الوثيقة البيضاء: https://cdn.eternalai.org/docs/whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xa84f95eb3dabdc1bbd613709ef5f2fd42ce5be8d اشتر EAI الآن!

توكنوميكس Eternal AI (EAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Eternal AI (EAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.75M $ 4.75M $ 4.75M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 226.23M $ 226.23M $ 226.23M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.006397257988923091 $ 0.006397257988923091 $ 0.006397257988923091 السعر الحالي: $ 0.021 $ 0.021 $ 0.021 معرفة المزيد عن سعر Eternal AI (EAI)

توكنوميكس Eternal AI (EAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Eternal AI (EAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EAI، استكشف السعر المباشر لتوكن EAI!

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