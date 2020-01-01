توكنوميكس Dream Machine Token (DMT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Dream Machine Token (DMT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Dream Machine Token (DMT) DMT (Dream Machine Token) is the native asset that powers Dream Machine games. Like the tokens and quarters of a traditional arcade, $DMT powers the games on the Dream Machine. It is the per-play token and the asset for in-game economies such as items, power-ups, and character and stage unlocks. Rewards from gameplay and betting are paid out to players in $DMT. الموقع الرسمي: https://launch.sankodreammachine.net/ الوثيقة البيضاء: https://www.sankodreammachine.net/docs مستكشف الكتل: https://arbiscan.io/token/0x8B0E6f19Ee57089F7649A455D89D7bC6314D04e8 اشتر DMT الآن!

توكنوميكس Dream Machine Token (DMT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Dream Machine Token (DMT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 11.02M $ 11.02M $ 11.02M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 198 $ 198 $ 198 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01796638627090176 $ 0.01796638627090176 $ 0.01796638627090176 السعر الحالي: $ 11.017 $ 11.017 $ 11.017 معرفة المزيد عن سعر Dream Machine Token (DMT)

توكنوميكس Dream Machine Token (DMT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Dream Machine Token (DMT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DMT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DMT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DMT، استكشف السعر المباشر لتوكن DMT!

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