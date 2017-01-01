توكنوميكس DAO Maker (DAO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DAO Maker (DAO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DAO Maker (DAO) DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced. الموقع الرسمي: https://daomaker.com/ الوثيقة البيضاء: https://drive.google.com/file/d/1tPRMktnros6ifJLfvQkrT6mAmEJvUufT/view مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/85aM5XJhdDeUw4MbGKM56zmWnsRyh76zUVut97uPjiCg اشتر DAO الآن!

توكنوميكس DAO Maker (DAO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DAO Maker (DAO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 25.03M $ 25.03M $ 25.03M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 202.49M $ 202.49M $ 202.49M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 19.98 $ 19.98 $ 19.98 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.10402367680053178 $ 0.10402367680053178 $ 0.10402367680053178 السعر الحالي: $ 0.1236 $ 0.1236 $ 0.1236 معرفة المزيد عن سعر DAO Maker (DAO)

توكنوميكس DAO Maker (DAO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DAO Maker (DAO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DAO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DAO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DAO، استكشف السعر المباشر لتوكن DAO!

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