توكنوميكس Creditcoin (CTC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Creditcoin (CTC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Creditcoin (CTC) Launched on 04/04/2019 by a team based in the US, Canada, South Korea, Nigeria, and Estonia, Creditcoin aims to address the lack of credit system among the unbanked in the emerging market. People who cannot access the banking system have to borrow from non-banks. However, credit records with non-banks are not accepted by the banks since they cannot trust the data. The project aims to solve the problem by recording credit transaction history objectively on a public blockchain. الموقع الرسمي: https://creditcoin.org الوثيقة البيضاء: https://www.creditcoin.org/white-paper مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xa3ee21c306a700e682abcdfe9baa6a08f3820419 اشتر CTC الآن!

توكنوميكس Creditcoin (CTC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Creditcoin (CTC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 314.84M $ 314.84M $ 314.84M إجمالي العرض: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M العرض المتداول: $ 459.42M $ 459.42M $ 459.42M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 411.18M $ 411.18M $ 411.18M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.987 $ 4.987 $ 4.987 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.125203867478 $ 0.125203867478 $ 0.125203867478 السعر الحالي: $ 0.6853 $ 0.6853 $ 0.6853 معرفة المزيد عن سعر Creditcoin (CTC)

توكنوميكس Creditcoin (CTC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Creditcoin (CTC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CTC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CTC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CTC، استكشف السعر المباشر لتوكن CTC!

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