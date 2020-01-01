توكنوميكس cSigma Finance (CSIGMA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول cSigma Finance (CSIGMA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات cSigma Finance (CSIGMA) cSigma Finance هو بروتوكول تمويل لامركزي (DeFi) يُرمّز الائتمان الخاص على شبكات بلوكتشين متعددة، ويربط المقترضين بمقرضي العملات المستقرة من خلال عملية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. بعد فحص المقترضين واعتمادهم، يُنشئون خزائن مرخصة وغير مرخصة، حيث يُقرض المقرضون رأس المال ويحققون عائدًا. الموقع الرسمي: https://www.csigma.finance/ الوثيقة البيضاء: https://csigma-edge.gitbook.io/csigma-edge مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x53162ec0adae49f21515bb8ca91534dd3872c8db اشتر CSIGMA الآن!

توكنوميكس cSigma Finance (CSIGMA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار cSigma Finance (CSIGMA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.035 $ 0.035 $ 0.035 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.0095 $ 0.0095 $ 0.0095 معرفة المزيد عن سعر cSigma Finance (CSIGMA)

توكنوميكس cSigma Finance (CSIGMA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس cSigma Finance (CSIGMA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CSIGMA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CSIGMA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CSIGMA، استكشف السعر المباشر لتوكن CSIGMA!

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