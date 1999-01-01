CSIGMA

cSigma Finance هو بروتوكول تمويل لامركزي (DeFi) يُرمّز الائتمان الخاص على شبكات بلوكتشين متعددة، ويربط المقترضين بمقرضي العملات المستقرة من خلال عملية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. بعد فحص المقترضين واعتمادهم، يُنشئون خزائن مرخصة وغير مرخصة، حيث يُقرض المقرضون رأس المال ويحققون عائدًا.

اسم العملة المشفرةCSIGMA

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامETH

مقدمةcSigma Finance هو بروتوكول تمويل لامركزي (DeFi) يُرمّز الائتمان الخاص على شبكات بلوكتشين متعددة، ويربط المقترضين بمقرضي العملات المستقرة من خلال عملية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. بعد فحص المقترضين واعتمادهم، يُنشئون خزائن مرخصة وغير مرخصة، حيث يُقرض المقرضون رأس المال ويحققون عائدًا.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.