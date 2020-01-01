توكنوميكس Cere Network (CERE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Cere Network (CERE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Cere Network (CERE) Cere Network is the Decentralized Data and Finance Cloud, built-in in alignment with Polkadot, bringing data interoperability to businesses and consumers. الموقع الرسمي: https://www.cere.network الوثيقة البيضاء: https://cere-network.gitbook.io/cere-network/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x2da719db753dfa10a62e140f436e1d67f2ddb0d6 اشتر CERE الآن!

توكنوميكس Cere Network (CERE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Cere Network (CERE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 8.03M $ 8.03M $ 8.03M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 6.94B $ 6.94B $ 6.94B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1 $ 1 $ 1 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.0011574 $ 0.0011574 $ 0.0011574 معرفة المزيد عن سعر Cere Network (CERE)

توكنوميكس Cere Network (CERE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Cere Network (CERE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CERE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CERE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CERE، استكشف السعر المباشر لتوكن CERE!

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