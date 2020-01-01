توكنوميكس BOOK OF ETHEREUM (BOOE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BOOK OF ETHEREUM (BOOE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BOOK OF ETHEREUM (BOOE) في مساحة غالبًا ما تتأثر بالمكاسب قصيرة الأجل والمشاريع العابرة، برزت BOOE كنظام بيئي قائم على الرؤية ومبني على الاحتراف والأخلاق والمجتمع. بفضل فريقها الثابت وحوتها الأخلاقي وأتباعها الذين يشبهون الطائفة، تقف BOOE كمنارة للإيمان الطويل الأمد. الموقع الرسمي: https://bookofeth.xyz/ الوثيقة البيضاء: https://bookofeth.xyz/#book مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x289ff00235d2b98b0145ff5d4435d3e92f9540a6 اشتر BOOE الآن!

توكنوميكس BOOK OF ETHEREUM (BOOE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BOOK OF ETHEREUM (BOOE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 18.97M $ 18.97M $ 18.97M إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 96.19M $ 96.19M $ 96.19M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 19.72M $ 19.72M $ 19.72M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.747 $ 0.747 $ 0.747 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.008879381003767716 $ 0.008879381003767716 $ 0.008879381003767716 السعر الحالي: $ 0.19722 $ 0.19722 $ 0.19722 معرفة المزيد عن سعر BOOK OF ETHEREUM (BOOE)

توكنوميكس BOOK OF ETHEREUM (BOOE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BOOK OF ETHEREUM (BOOE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BOOE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BOOE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BOOE، استكشف السعر المباشر لتوكن BOOE!

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