توكنوميكس Bad Idea AI (BAD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Bad Idea AI (BAD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Bad Idea AI (BAD) $BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence. الموقع الرسمي: https://www.badidea.ai/ الوثيقة البيضاء: https://bad-idea-ai.gitbook.io/bad-idea-ai-pitchdeck/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x32b86b99441480a7e5bd3a26c124ec2373e3f015 اشتر BAD الآن!

توكنوميكس Bad Idea AI (BAD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Bad Idea AI (BAD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 5.70M $ 5.70M $ 5.70M إجمالي العرض: $ 831.04T $ 831.04T $ 831.04T العرض المتداول: $ 618.73T $ 618.73T $ 618.73T القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.65M $ 7.65M $ 7.65M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000009894 $ 0.00000009894 $ 0.00000009894 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000000065979197 $ 0.000000000065979197 $ 0.000000000065979197 السعر الحالي: $ 0.00000000921 $ 0.00000000921 $ 0.00000000921 معرفة المزيد عن سعر Bad Idea AI (BAD)

توكنوميكس Bad Idea AI (BAD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Bad Idea AI (BAD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BAD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BAD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BAD، استكشف السعر المباشر لتوكن BAD!

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