توكنوميكس Astro Armadillos (ASTROS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Astro Armadillos (ASTROS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Astro Armadillos (ASTROS) مشروع Astro Armadillos ممشروع رائد في مجال التعليم ضمن Web3، يسعى لنشر المعرفة حول تقنية البلوكشين وWeb3 عبر سلاسل متعددة باستخدام رموز غير قابلة للاستبدال (NFTs) مبتكرة وأوضاع ألعاب تفاعلية جذابة. الموقع الرسمي: https://astroarmadillos.io/ الوثيقة البيضاء: https://docsend.com/view/ce7vc44jfnpkv65m مستكشف الكتل: https://polygonscan.com/token/0xBc024abd1e72e2b5F9f73de13ACe4Ac68Fe73e62 اشتر ASTROS الآن!

توكنوميكس Astro Armadillos (ASTROS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Astro Armadillos (ASTROS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 25.50M $ 25.50M $ 25.50M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.70M $ 5.70M $ 5.70M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.1249 $ 0.1249 $ 0.1249 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.019778041816782114 $ 0.019778041816782114 $ 0.019778041816782114 السعر الحالي: $ 0.05699 $ 0.05699 $ 0.05699 معرفة المزيد عن سعر Astro Armadillos (ASTROS)

توكنوميكس Astro Armadillos (ASTROS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Astro Armadillos (ASTROS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ASTROS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ASTROS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ASTROS، استكشف السعر المباشر لتوكن ASTROS!

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