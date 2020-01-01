توكنوميكس Amnis Finance (AMI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Amnis Finance (AMI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Amnis Finance (AMI) بصفتها المشروع الأول في التخزين السيولة على Aptos، تقدم Amnis Finance بروتوكول تخزين سيولة آمن ومبتكر يتيح لمستخدمي APTOS تحقيق أقصى العوائد على توكن APT الخاصة بهم عند تخزينها، مع الحفاظ على السيولة مفتوحة. الموقع الرسمي: https://amnis.finance/ الوثيقة البيضاء: https://docs.amnis.finance/ مستكشف الكتل: https://explorer.aptoslabs.com/fungible_asset/0xb36527754eb54d7ff55daf13bcb54b42b88ec484bd6f0e3b2e0d1db169de6451?network=mainnet اشتر AMI الآن!

توكنوميكس Amnis Finance (AMI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Amnis Finance (AMI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 93.79M $ 93.79M $ 93.79M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.14315 $ 0.14315 $ 0.14315 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.03606617548471026 $ 0.03606617548471026 $ 0.03606617548471026 السعر الحالي: $ 0.09379 $ 0.09379 $ 0.09379 معرفة المزيد عن سعر Amnis Finance (AMI)

توكنوميكس Amnis Finance (AMI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Amnis Finance (AMI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AMI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AMI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AMI، استكشف السعر المباشر لتوكن AMI!

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