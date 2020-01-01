توكنوميكس AIT Protocol (AITPROTOCOL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول AIT Protocol (AITPROTOCOL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات AIT Protocol (AITPROTOCOL) The AIT Protocol stands as a trailblazer in the domain of Web3 data infrastructure, placing a significant emphasis on the annotation of data and the training of AI models. This innovative protocol leverages the power of blockchain technology to create a decentralized labor market that transcends international boundaries. In this unique market ecosystem, participants are incentivized through the principles of crypto economics, ensuring not only the rapidity of cross-national payment settlements but also the utmost trust and security. AITPROTOCOL also runs a subnet on Bittensor network called 'Einstein AIT' which focuses on mathematics, logic, and data analysis. The AI subnet is to optimize response accuracy of the entire Bittensor network. We achieve this by enabling the language model to autonomously write, test, and execute code within unique Python environments. الموقع الرسمي: https://aitprotocol.ai/ الوثيقة البيضاء: https://github.com/ait-protocol/einstein-ait-prod مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x89d584A1EDB3A70B3B07963F9A3eA5399E38b136 اشتر AITPROTOCOL الآن!

توكنوميكس AIT Protocol (AITPROTOCOL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار AIT Protocol (AITPROTOCOL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.03M $ 4.03M $ 4.03M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 294.87M $ 294.87M $ 294.87M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.72 $ 0.72 $ 0.72 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.007936425794075127 $ 0.007936425794075127 $ 0.007936425794075127 السعر الحالي: $ 0.01366 $ 0.01366 $ 0.01366 معرفة المزيد عن سعر AIT Protocol (AITPROTOCOL)

توكنوميكس AIT Protocol (AITPROTOCOL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس AIT Protocol (AITPROTOCOL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AITPROTOCOL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AITPROTOCOL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AITPROTOCOL، استكشف السعر المباشر لتوكن AITPROTOCOL!

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