توكنوميكس Agon Agent (AGON) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Agon Agent (AGON)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Agon Agent (AGON) الذكاء الاصطناعي الفائق متعدد الوسائط والذي يستفيد من شبكة من الوكلاء المتخصصين عبر مجالات متعددة. الموقع الرسمي: https://four.meme/token/0x3ca729bfd4bbad155f072752510226b37a5b7723 مستكشف الكتل: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x3ca729bfd4bbad155f072752510226b37a5b7723 اشتر AGON الآن!

توكنوميكس Agon Agent (AGON) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Agon Agent (AGON)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.47M $ 2.47M $ 2.47M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.47M $ 2.47M $ 2.47M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01783 $ 0.01783 $ 0.01783 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001865867660794952 $ 0.001865867660794952 $ 0.001865867660794952 السعر الحالي: $ 0.00247 $ 0.00247 $ 0.00247 معرفة المزيد عن سعر Agon Agent (AGON)

توكنوميكس Agon Agent (AGON): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Agon Agent (AGON) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AGON التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AGON التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AGON، استكشف السعر المباشر لتوكن AGON!

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