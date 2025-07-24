هناك خمسة أنواع من الطلبات المتاحة في تداول العقود الآجلة في MEXC: ① طلب الحد ② طلب السوق ③ طلب التشغيل ④ طلب الإيقاف المتحرك ⑤ طلب النشر فقط. ومن بين تلك الطلبات، تسمح لك طلبات الحد وطلبات السوق وطلبهناك خمسة أنواع من الطلبات المتاحة في تداول العقود الآجلة في MEXC: ① طلب الحد ② طلب السوق ③ طلب التشغيل ④ طلب الإيقاف المتحرك ⑤ طلب النشر فقط. ومن بين تلك الطلبات، تسمح لك طلبات الحد وطلبات السوق وطلب
تعلم/دليل المبتدئين/العقود الآجلة/ما هي أدوات...قود الآجلة؟

ما هي أدوات التحكم في الزمن في تداول العقود الآجلة؟

7/24/2025MEXC
0m
#العقود الآجلة#المبتدئون
Gitcoin
GTC$0.1849+1.25%


هناك خمسة أنواع من الطلبات المتاحة في تداول العقود الآجلة في MEXC: ① طلب الحد ② طلب السوق ③ طلب التشغيل ④ طلب الإيقاف المتحرك ⑤ طلب النشر فقط. ومن بين تلك الطلبات، تسمح لك طلبات الحد وطلبات السوق وطلبات التشغيل بتحديد التحكم في الزمن. تشير أدوات التحكم في الزمن إلى المدة التي يظل فيها طلبك ساريًا قبل ملؤه، ويمكنك تحديده بناءً على معايير الوقت.

1. طلب الحد
تقدم طلبات الحد ثلاثة أدوات للتحكم في الزمن: GTC وIOC وFOK.

GTC (صالح حتى الإلغاء): يظل هذا النوع من الطلبات ساريًا حتى تنفيذه بالكامل أو إلغاؤه.

IOC (فوري أو إلغاء): إذا تعذر تنفيذ الطلب فورًا بالسعر المحدد، يتم إلغاء الجزء غير المكتمل.

FOK (تنفيذ أو إلغاء): إذا تعذر تنفيذ الطلب بالكامل، يتم إلغاؤه على الفور بالكامل.

2. طلب السوق
بشكل عام، يتم تنفيذ طلبات السوق على الفور، ولكن يمكنك أيضًا اختيار طلبات MTL (السوق إلى الحد).

MTL (السوق إلى الحد): يتم تقديم هذا الطلب كطلب سوق ويتم تنفيذه بأفضل سعر سوقي حالي. إذا تم تنفيذ الطلب جزئيًا فقط، يتم إلغاء الجزء المتبقي، ويتم تقديم طلب حد بنفس سعر الجزء المكتمل.

3. طلب التشغيل
تقدم طلبات التشغيل ثلاثة خيارات التحكم في الزمن: 24 ساعة، و7 أيام، وطويلة الأمد.

صلاحية 24 ساعة: سيكون طلب التشغيل الخاص بك صالحًا لمدة 24 ساعة ويصبح غير صالح بعد هذه الفترة.

صلاحية 7 أيام: سيكون طلب التشغيل الخاص بك صالحًا لمدة 7 أيام ويصبح غير صالح بعد هذه الفترة.

صلاحية طويلة الأمد: يظل طلب التشغيل الخاص بك صالحًا حتى يتم تشغيله أو إلغاؤه يدويًا.


المقالات الشعبية

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

مقالات ذات صلة

كيفية تداول العقود الآجلة للأسهم على MEXC

كيفية تداول العقود الآجلة للأسهم على MEXC

العقود الآجلة للأسهم المشفرة هي مشتقات مالية تدمج الأسهم الأمريكية (أسهم الشركات الأمريكية المدرجة في البورصة) مع سوق العملات المشفرة من خلال تداول العقود الآجلة. تتيح هذه الأدوات للمستثمرين المضاربة

ما هي التصفية الإجبارية؟

ما هي التصفية الإجبارية؟

1. ما هي التصفية الإجباريةتحدث التصفية الإجبارية عندما يصل هامشك إلى مستوى هامش الصيانة، مما يؤدي إلى الحاجة إلى تصفية مركزك، مما يؤدي إلى خسارة كل هامش الصيانة لديك. عندما يصل السعر العادل إلى سعر ال

ما هي توقعات العقود الآجلة؟ طريقة تداول عقود آجلة بسيطة وسهلة

ما هي توقعات العقود الآجلة؟ طريقة تداول عقود آجلة بسيطة وسهلة

يجذب تداول العقود الآجلة للعملات الرقمية عددًا لا يُحصى من المستثمرين بفضل رافعة مالية عالية وقدرته على تحقيق الربح في الأسواق الصاعدة والهابطة. ومع ذلك، فإن آلياته المعقدة، مثل الهامش والرافعة المالي

كيفية تجنب التصفية: أفضل الممارسات لاستخدام إضافة الهامش التلقائي لحماية صفقاتك

كيفية تجنب التصفية: أفضل الممارسات لاستخدام إضافة الهامش التلقائي لحماية صفقاتك

في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، تُعد إدارة الهامش مهارةً أساسيةً يجب على كل متداول إتقانها، لأنها تُحدد مباشرةً الربحية وضبط المخاطر. من بين الأدوات المتنوعة التي تُقدمها MEXC، تلعب ميزة إضافة

اشترك في MEXC
اشترك واحصل على ما يصل إلى 10,000 USDT بونص