ما هي أدوات التحكم في الزمن في تداول العقود الآجلة؟





هناك خمسة أنواع من الطلبات المتاحة في تداول العقود الآجلة في MEXC: ① طلب الحد ② طلب السوق ③ طلب التشغيل ④ طلب الإيقاف المتحرك ⑤ طلب النشر فقط. ومن بين تلك الطلبات، تسمح لك طلبات الحد وطلبات السوق وطلبات التشغيل بتحديد التحكم في الزمن. تشير أدوات التحكم في الزمن إلى المدة التي يظل فيها طلبك ساريًا قبل ملؤه، ويمكنك تحديده بناءً على معايير الوقت.





1. طلب الح د

تقدم طلبات الحد ثلاثة أدوات للتحكم في الزمن: GTC وIOC وFOK.





GTC (صالح حتى الإلغاء): يظل هذا النوع من الطلبات ساريًا حتى تنفيذه بالكامل أو إلغاؤه.





IOC (فوري أو إلغاء): إذا تعذر تنفيذ الطلب فورًا بالسعر المحدد، يتم إلغاء الجزء غير المكتمل.





FOK (تنفيذ أو إلغاء): إذا تعذر تنفيذ الطلب بالكامل، يتم إلغاؤه على الفور بالكامل.





2. طلب السوق

بشكل عام، يتم تنفيذ طلبات السوق على الفور، ولكن يمكنك أيضًا اختيار طلبات MTL (السوق إلى الحد).





MTL (السوق إلى الحد): يتم تقديم هذا الطلب كطلب سوق ويتم تنفيذه بأفضل سعر سوقي حالي. إذا تم تنفيذ الطلب جزئيًا فقط، يتم إلغاء الجزء المتبقي، ويتم تقديم طلب حد بنفس سعر الجزء المكتمل.





3. طلب التشغيل

تقدم طلبات التشغيل ثلاثة خيارات التحكم في الزمن: 24 ساعة، و7 أيام، وطويلة الأمد.





صلاحية 24 ساعة: سيكون طلب التشغيل الخاص بك صالحًا لمدة 24 ساعة ويصبح غير صالح بعد هذه الفترة.





صلاحية 7 أيام: سيكون طلب التشغيل الخاص بك صالحًا لمدة 7 أيام ويصبح غير صالح بعد هذه الفترة.



