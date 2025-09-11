لماذا تختار عقود MEXC الآجلة؟





يجذب تداول العقود الآجلة، بفضل "الرافعة المالية العالية والعوائد المرتفعة"، انتباه عدد لا يحصى من المستثمرين. للبدء في تداول العقود الآجلة، الخطوة الأولى هي اختيار المنصة المناسبة للشروع في رحلة التداول الخاصة بك. توفر MEXC مزايا عديدة، بما في ذلك أقل معدلات رسوم في المجال، عمق تداول ممتاز، أمان واستقرار عالٍ، قواعد تداول مرنة، وسيولة رائدة في المجال، مما يجعلها الخيار المثالي للمستخدمين الذين يشاركون في تداول العقود الآجلة.









يمكنك تداول العقود الآجلة على منصة MEXC إما صانع للسوق أو مستفيد.





صانع السوق: الصانع هو من يضع طلبات بسعر وكمية محددة، منتظرًا من المستخدمين الآخرين لمطابقة هذه الطلبات. طلبات الصانع تضيف السيولة إلى السوق.





المستفيد: المستفيد هو من يطابق بنشاط الطلبات المحددة أو طلبات السوق لتنفيذ فوري. طلبات المستفيد تستهلك السيولة من السوق.









تقدم MEXC أقل معدلات الرسوم في السوق. في تداول العقود الآجلة الدائم على منصة MEXC، تكون رسوم الصانع 0%، بينما تكون رسوم المستفيد 0.02%. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إيداع MX في حساب العقود الآجلة الخاص بك لتعويض رسوم المستفيد، والاستمتاع بخصم إضافي بنسبة 20% على الرسوم. لمزيد من المعلومات التفصيلية حول معدلات الرسوم في MEXC، يمكنك الرجوع إلى رسوم MEXC المرتبطة





يجدر بالذكر أن MEXC تقدم أيضًا أدنى معدلات الرسوم لتداول العقود الفورية في السوق. في تداول العقود الفورية، تكون نسبة رسوم صانع السوق 0%، بينما تكون نسبة رسوم المستفيد 0.05%. يمكنك التحقق من أحدث معدلات الرسوم على الرابط التالي: https://www.mexc.com/fee . قد تختلف أسعار الرسوم حسب البلد أو المنطقة. يرجى الرجوع إلى الأسعار المعروضة في صفحة أسعار الرسوم









منذ إنشائها، تميزت MEXC في اكتشاف وإدراج المشاريع عالية الجودة، وحظيت بإشادة واسعة النطاق من المستخدمين. وبفضل سنوات من الخبرة في المجال والسمعة الطيبة، جمعت MEXC أكثر من 30 مليون مستخدم، لتصبح الخيار الأول لكل من المتداولين الجدد والمتمرسين. وتمتد أعمالها إلى أكثر من 170 دولة ومنطقة حول العالم. تضمن قاعدة المستخدمين الضخمة لعقود MEXC الآجلة عمقًا ممتازًا للسوق، مع دفتر طلبات متوازن وتسعير شفاف. وفقًا لبيانات تداول العقود الآجلة لـ MEXC وقت كتابة هذا التقرير، تجاوز حجم التداول في الساعات الأربع والعشرين الماضية 41.09 مليار دولار. وهذا يضمن أن يتمكن المستخدمون من التداول بسلاسة حتى في ظل ظروف السوق القاسية، وتجنب التصفية غير المتوقعة. (ملاحظة: البيانات اعتبارًا من 12 نوفمبر 2024.)









بالإضافة إلى ذلك، تتميز العقود الآجلة في MEXC بتنوع كبير في أنواع العملات المشفرة، بما في ذلك العقود الآجلة الدائمة USDT-M، الميتافيرس، Layer2، NFT، Meme، DeFi، وغيرها الكثير. علاوة على ذلك، تتيح القدرة على اكتشاف المشاريع عالية الجودة وإضافة خيارات جديدة باستمرار للمستخدمين أفضل تجربة تداول.









يتميز نظام التداول في MEXC بهيكل متعدد الطبقات ومجموعات متعددة، مدعوم بمحرك تداول عالي الأداء تم تطويره من قبل خبراء في تقنية البنوك المتخصصة. يمكنه معالجة ما يصل إلى 1.4 مليون عملية في الثانية، مما يوفر كفاءة وأداءً غير مسبوقين.





التوثيق الثنائي، بالإضافة إلى ذلك، تُعد MEXC أكثر منصات التداول أمانًا. يستفيد المستخدمون من مجموعة متنوعة من تدابير الأمان، بما في ذلك التحقق من الهوية ورمز مكافحة التصيد . كما أن خوادمنا مُستضافة بشكل مستقل في عدة دول لضمان أمان وسلامة بيانات المستخدمين.









قواعد التداول في العقود الآجلة على MEXC مرنة للغاية، حيث يمكن تعديل الرافعة المالية من 1x إلى 500x. تدعم عقود USDT-M الآجلة الرافعة المالية بحد أقصى 500x، بينما تدعم عقود Coin-M الآجلة حتى 200x. عند التداول في العقود الآجلة على MEXC، يمكنك الاختيار من بين طلبات الحد، طلبات السوق، طلبات التشغيل، طلبات الإيقاف المتتالي، طلبات "النشر فقط"، وأكثر من ذلك





فيما يتعلق بنظام الهامش، يتمتع المستخدمون بالمرونة في اختيار وضع الهامش المتبادل أو الهامش المعزول. للحصول على التفاصيل حول الفرق بين وضع الهامش المتبادل والهامش المعزول، يمكنك الرجوع إلى أوضاع تداول العقود الآجلة على MEXC. بالإضافة إلى ذلك، تدعم MEXC أيضًا وضع التحوط، مما يسمح للمستخدمين بالاحتفاظ بكل من الصفقات الطويلة والقصيرة لنفس العقد، مع تحديد الرافعة المالية بشكل مستقل لكل اتجاه. عند الاحتفاظ بالصفقات في وضع التحوط، يجب أن تشغل صفقات الهامش المقابل وفقًا لمستوى الحد الأقصى للمخاطر.









توفر MEXC سيولة رائدة في المجال، مع دفاتر طلبات عميقة، وطلبات شراء/بيع كبيرة ومتكررة، مما يوفر للمتداولين الراحة في التنفيذ السريع. وفقًا لتقارير من وكالات بيانات طرف ثالث موثوقة مثل TokenInsight Simplicity Group ، يتجاوز عمق تداول العقود الآجلة في MEXC مبلغ 100 مليون دولار عند مستويات 0.05% و 0.1%، مما يجعلها تتصدر المجال باستمرار. كما أن عمق سوق العقود الفورية يظهر مزايا كبيرة أيضًا.





فيما يتعلق بالانزلاق السعري (Slippage)، توفر MEXC أقل انزلاق سعري في أسعار طلبات البيع في العقود الآجلة عند 1 مليون دولار و 5 مليون دولار. كما يظهر الانزلاق السعري في تداول العقود الفورية ميزة واضحة أيضًا. تحافظ MEXC على ميزة مطلقة في الرسوم، حيث توفر رسومًا صفرية لصناع السوق (Maker fees) للمستخدمين العاديين، مما يعزز من قدرتها التنافسية في السوق.









يرجى ملاحظة أن تداول العقود الآجلة هو استثمار عالي المخاطر. يجب على المستثمرين أن يفهموا المخاطر بشكل كامل وأن يستثمروا بحذر.





إخلاء مسؤولية: ينطوي تداول العملات الرقمية على مخاطر. هذه المعلومات لا تقدم نصيحة حول الاستثمار أو الضرائب أو القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الاستشارية أو أي خدمات أخرى، كما أنها ليست نصيحة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم "MEXC تعلم" المعلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تعتبر نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المتضمنة والاستثمار بحذر. جميع أنشطة الاستثمار التي يقوم بها المستخدم مستقلة عن هذه المنصة.