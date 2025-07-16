







شبكة TON (الشبكة المفتوحة) هو بلوكتشين لامركزي من الطبقة الأولى تم إنشاؤه باستخدام تقنية صُممت من قبل المجتمع من أجل تطبيق تليجرام. يشتهر TON بسرعته الفائقة في معالجة المعاملات، وانخفاض رسومه، وتطبيقاته السهلة الاستخدام، وصديق للبيئة.





تم تصميم TON ليكون بمثابة "حاسوب خارق" موزع، يُعرف أيضًا باسم "خادم فائق"، قادر على معالجة ملايين المعاملات في الثانية (TPS)، بهدف الوصول في النهاية إلى اعتماد واسع النطاق من قبل مئات الملايين من المستخدمين.









2018: بدأ مؤسسو تليجرام، بافيل ونيكولاي دوروف، مشروع شبكة تليجرام المفتوحة (تيلجرام الشبكة المفتوحة)، بحثاً عن حل بلوكتشين ملائم لتليجرام.





2018: جمعت شبكة تليجرام المفتوحة حوالي 1.7 مليار دولار عبر عرض أولي للعملة (ICO) (حيث كان توكن TON يُعرف آنذاك باسم "غرام")، مما جعله من أكبر عروض العملات المشفرة على الإطلاق.





2019: أصدر فريق تليجرام سلسلة من الوثائقيات التي توضح تصميم بلوكتشين TON.





أكتوبر 2019: واجهت تليجرام اتهامات من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لجمع الأموال بشكل غير قانوني، مما دفع الفريق إلى تأجيل إطلاق الشبكة الرئيسية لمشروع TON حتى يتم حل المشاكل القانونية.





مايو 2020: دفع فريق تليجرام غرامة مالية وتوصل إلى تسوية مع هيئة SEC، حيث وافقوا على التوقف عن تطوير مشروع شبكة تليجرام المفتوحة. كما أعلنوا عن إعادة الأموال التي جمعت من خلال العرض الأولي للعملة إلى المستثمرين. تولت مجموعة تطوير مفتوحة المصدر تُدعى NewTON مشروع TON واستمرت في تطوير الشبكة بناءً على التصميم الأصلي الذي وُصف في وثائق TON.





2021: أعادت مجموعة NewTON تسمية نفسها إلى مؤسسة TON، وتم تغيير اسم المشروع إلى TON (الشبكة المفتوحة).





2022: تم تغيير آلية التوافق على شبكة TON من إثبات العمل (POW) إلى إثبات الحصة (POS).





2023: أدى انتشار روبوتات تليجرام مثل Unibot وBananagun إلى زيادة اهتمام المستخدمين بنظام TON البيئي.





أغسطس 2023: أعلنت تليجرام في مؤتمر Token 2049 عن إطلاق محفظة عملات مشفرة قائمة على شبكة TON، متاحة للاستخدام من قبل 800 مليون مستخدم على تليجرام، مما تسبب في ارتفاع سعر مشروع توكن TON.





سبتمبر 2023: أعلنت MEXC Ventures عن استثمار استراتيجي في TON لاستكشاف تطوير النظام البيئي الشامل للبلوكتشين بشكل مشترك.





أبريل 2024: أعلنت Tether عن تعاون مع TON وإصدار عملة USDT المستقرة على شبكة TON.





حتى الآن، أصبحت TON تاسع أكبر مشروع بلوكتشين عالمي من حيث القيمة السوقية.









3.1 سرعة معالجة عالية وتكلفة غاز منخفضة. تهدف شبكة TON إلى أن تصبح بلوكتشين شائعاً لمئات الملايين من المستخدمين، وهي قادرة على معالجة ملايين المعاملات في الثانية (TPS) على السلسلة، مما يجعلها واحدة من أسرع سلاسل البلوكتشين العامة المتاحة حالياً. في الوقت نفسه، تعتبر رسوم الغاز في شبكة TON ضئيلة، مما يوفر تجربة مريحة للمستخدمين.





3.2 قابلية توسع قوية. تستخدم شبكة TON تقنية التجزئة، التي تسمح للعديد من السلاسل بمعالجة المعاملات بالتوازي، مما يحقق سرعة معالجة عالية جداً ويلبي احتياجات التطبيقات واسعة النطاق.





3.3 أمان عالي. تستخدم TON خوارزمية توافق إثبات الحصة (PoS) مع آلية تحمل الخطأ البيزنطي (BFT)، حيث يجب على المشاركين تخزين كمية معينة من التوكن للمشاركة في صيانة الشبكة والتحقق من المعاملات. يتم اختيار المدققين عشوائياً لإنشاء كتل جديدة وتوقيعها وبثها. إذا فشل المدقق في أداء مهامه، سيفقد تخزينه ويتم إزالته من قائمة المدققين.









عملة تون هو التوكن الأصلي لشبكة TON. يُستخدم لدفع رسوم المعاملات، وتخزين إثبات الحصة (PoS) للحفاظ على عمليات البلوكتشين، والتصويت على قرارات تطوير الشبكة، وتسوية المدفوعات.





تم إصدار 5 مليارات توكن من عملة تون مبدئيًا، مع احتفاظ الفريق بنسبة 1.45%. وتم تعدين التوكن المتبقية من خلال آلية إثبات العمل (PoW). تتمتع عملة تون بمعدل تضخم سنوي غير محدود يبلغ 0.6% لمكافأة المدققين.





بفضل تطور شبكة TON وازدياد الاهتمام بالسوق، ارتفع سعر عملة تون بشكل ملحوظ. في أبريل 2024، تجاوز السعر حاجز 7.50 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق. وفقًا لبيانات CoinMarketCap، تحتل عملة تون حاليًا المرتبة التاسعة من حيث القيمة السوقية، مع قيمة سوقية تبلغ 21.7 مليار دولار وسعر حالي يبلغ 6.24 دولار.









أدرجت منصة MEXC كلاً من التداول الفوري وتداول العقود الآجلة لتوكن TON، مما يتيح لك التداول بسهولة وسرعة.





افتح تطبيق MEXC، واضغط على [شريط البحث] في أعلى الصفحة الرئيسية، ثم أدخل TON واختر زوج التداول TON/USDT تحت فئة [فوري]. بعد ذلك، انتقل إلى صفحة K-line. اضغط على [شراء]، ثم أدخل [الإجمالي] أو [الكمية] في وضع الطلب [السوق]. أخيرًا، اضغط على [شراء TON] لإتمام الطلب.





يمكنك أيضًا اختيار أنواع مختلفة من الطلبات، مثل [الحد] أو [وقف-الحد] أو [OCO] لشراء TON في السوق الفوري.









إذا كنت ماهرًا في تحقيق الأرباح من تقلبات السوق على المدى القصير، يمكنك أيضًا تداول عقود TON/ USDT الآجلة الدائمة على المنصة. بناءً على توقعاتك لاتجاهات السوق المستقبلية، يمكنك فتح صفقات تداول. يُوصى بإعداد طلبات أخذ الأرباح/إيقاف الخسارة مسبقًا لحماية أصولك الشخصية من الخسائر الزائدة الناتجة عن تقلبات السوق.



