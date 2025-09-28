يشير مصطلح BSL إلى بيانات إغلاق الشراء/البيع. حاليًا، على منصة MEXC، تدعم كلٌّ من مخططات الشموع والمخططات الخطية في تداول العقود الآجلة عرض بيانات طلبات الشراء/البيع التاريخية. في تداول العقود الآجلة،يشير مصطلح BSL إلى بيانات إغلاق الشراء/البيع. حاليًا، على منصة MEXC، تدعم كلٌّ من مخططات الشموع والمخططات الخطية في تداول العقود الآجلة عرض بيانات طلبات الشراء/البيع التاريخية. في تداول العقود الآجلة،
ما هي نسبة الشراء/البيع؟ كيف يمكن عرض بيانات نسبة الشراء/البيع في تداول العقود الآجلة؟

يشير مصطلح BSL إلى بيانات إغلاق الشراء/البيع. حاليًا، على منصة MEXC، تدعم كلٌّ من مخططات الشموع والمخططات الخطية في تداول العقود الآجلة عرض بيانات طلبات الشراء/البيع التاريخية. في تداول العقود الآجلة، يتخذ المستخدمون صفقات شراء أو بيع بناءً على تقديرهم الخاص. تُستخدم بيانات نسبة الشراء/البيع بشكل متكرر في تداول العملات المشفرة لتقييم اتجاهات السوق وتوجيه قرارات التداول.

1. ما هي نسبة الشراء/البيع؟


في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، تشير نسبة الشراء/البيع إلى نسبة الصفقات التي تحتفظ بصفقات شراء (صعودية) مقابل تلك التي تحتفظ بصفقات بيع (هبوطية) خلال فترة زمنية محددة. يشير مصطلح "الصفقة" إلى الصفقة التي تُتخذ مع توقع ارتفاع السعر، بينما يشير مصطلح "الصفقة" إلى الصفقة التي تُتخذ مع توقع انخفاض السعر.

تُستخدم نسبة الشراء/البيع عادةً لقياس معنويات السوق واتجاهاته. عندما تكون نسبة صفقات الشراء أعلى من نسبة البيع، فهذا يشير إلى معنويات سوقية إيجابية، وقد يُشير إلى اتجاه تصاعدي للأسعار. على العكس، عندما تكون نسبة صفقات البيع أعلى من نسبة صفقات الشراء، فهذا يعكس معنويات سلبية، وقد يُشير إلى اتجاه تنازلي.

تُعدّ هذه النسبة مؤشرًا فنيًا رئيسيًا يعكس التوازن الفوري بين ضغط البيع والشراء في السوق. من خلال تحليل حجم طلبات البيع والشراء النشطة، إلى جانب تدفقات رأس المال، يُمكن للمتداولين فهم ديناميكيات العرض والطلب الحقيقية واتجاهات الأسعار المحتملة بشكل أفضل.

تُوفر MEXC بيانات نسبة الشراء/البيع عبر أبعاد متعددة. لمزيد من التفاصيل، يُرجى مراجعة: تحليل بيانات العقود الآجلة.

2. ما هي فوائد فهم نسبة الشراء/البيع؟


يتيح الوصول إلى بيانات نسبة الشراء/البيع للمتداولين الحصول على رؤية أشمل للسوق:

  • قياس معنويات السوق: تحديد ما إذا كان السوق يميل إلى الصعود أو الهبوط بسرعة، مما يساعد على تجنب اتباع الاتجاهات بشكل أعمى.

  • دعم قرارات التداول: عند دمجها مع أنماط الشموع وحجم التداول، يمكن أن تساعد النسبة في تأكيد إشارات الشراء أو البيع.

  • إدارة المخاطر: في فترات ارتفاع المعنويات، تساعد النسبة في تحديد مخاطر الانعكاس المحتملة وتقليل احتمالية الوقوع في صفقات سلبية.

  • تحسين الاستراتيجية: سواء كنت تتداول على المدى القصير أو الطويل، فإن نسبة الشراء/البيع تُعد مؤشرًا مرجعيًا قيّمًا لتحسين اتساق وموثوقية استراتيجيات التداول.

من خلال فهم وتطبيق نسبة الشراء/البيع، لا يقتصر الطلب على اكتساب فهم أوضح لديناميكيات السوق بشكل عام فحسب، بل يُحسّن أيضًا معدل نجاحهم في ظل الظروف المتقلبة.

3. كيف يمكن عرض بيانات نسبة الشراء/البيع لعقود MEXC الآجلة؟


لأفضل تجربة مستخدم، نوصي بالاطلاع على بيانات نسبة الشراء/البيع لعقود MEXC الآجلة على موقع MEXC الإلكتروني.

سجّل دخولك إلى الموقع الرسمي لـMEXC. من القائمة العلوية، اختر العقود الآجلة، ثم انقر على نظرة عامة على العقود الآجلة في الأسفل.


بعد ذلك، انقر على "عرض المزيد" ضمن "البيانات الضخمة للعقود الآجلة" للدخول إلى لوحة معلومات البيانات.


في صفحة البيانات الضخمة للعقود الآجلة، يمكنك اختيار وعرض البيانات التي تهمك.


4. الميزات الأساسية لبيانات نسبة الشراء/البيع لبورصة MEXC


قوة الشراء مقابل البيع: توفر رؤية واضحة للقوة النسبية بين المشترين والبائعين في السوق، مما يساعد المتداولين على تقييم الاتجاه المحتمل للسعر.

تحليل تدفق رأس المال: يتتبع الطلبات الكبيرة وتدفقات رأس المال الداخلة/الخارجة لتحديد نوايا المشاركين الرئيسيين في السوق.

أداة تأكيد الاتجاه: تُستخدم جنبًا إلى جنب مع تحركات الأسعار للتحقق من موثوقية واستدامة الاتجاه الحالي.
توقيت الدخول: من خلال مراقبة التغيرات في بيانات نسبة الشراء/البيع، يمكن للمتداولين تحديد فرص الدخول والخروج المثلى.

5. كيفية استخدام بيانات MEXC للتداول الطويل/البيعي


5.1 إشارة شراء


عندما يشير مؤشر BSL إلى تعزيز واضح للقوة الشرائية مصحوبًا بارتفاع في حجم التداول، فإنه غالبًا ما يشير إلى احتمال أكبر لارتفاع الأسعار.

5.2 إشارة بيع


عندما تُظهر بيانات التداول الطويل/البيعي تزايدًا في ضغط البيع وتدفقات رأس المال إلى الخارج، فإنها تُشير إلى خطر محتمل لانخفاض السعر.

5.3 تأكيد الاتجاه


في الاتجاه الصاعد، يجب أن تعكس بيانات التداول الطويل/البيعي سيطرة مستمرة للمشترين. أما في الاتجاه الهابط، فيجب أن تبقى قوة البيع تحت السيطرة.

5.4 إشارة تباعد


إذا وصل السعر إلى مستويات قياسية جديدة بينما تُظهر بيانات التداول الطويل/البيعي ضعفًا في قوة المشترين، فقد يُشير ذلك إلى انعكاس قادم في الاتجاه.

من خلال تطبيق بيانات التداول الطويل/البيعي بفعالية، يمكن للمتداولين قياس زخم السوق بشكل أفضل وتحسين دقة قراراتهم التداولية. يُنصح بدمج بيانات التداول الطويل/الطويل مع المؤشرات الفنية الأخرى والتحليل الأساسي لبناء إطار تداول شامل.

تحذير المخاطر: لا تُشكل هذه المادة نصيحةً بشأن الاستثمارات، أو الضرائب، أو الشؤون القانونية، أو المالية، أو المحاسبة، أو الاستشارات، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها ليست توصيةً بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" معلوماتٍ للرجوع إليها فقط، ولا تُشكل نصيحةً استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة والاستثمار بحذر. جميع قرارات الاستثمار ونتائجها تقع على عاتق المستخدم وحده.

