ما هو SOGNI؟ إطلاق شبكة فائقة لامركزية للذكاء الاصطناعي الإبداعي

في ظل التقارب المتزايد بين الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين، تُعيد SOGNI تعريف الإنتاج الإبداعي وتوزيع القيمة بطريقة ثورية. إنها أكثر من مجرد مجموعة أدوات، بل هي شبكة بنية تحتية مادية لامركزية DePI
في ظل التقارب المتزايد بين الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين، تُعيد SOGNI تعريف الإنتاج الإبداعي وتوزيع القيمة بطريقة ثورية. إنها أكثر من مجرد مجموعة أدوات، بل هي شبكة بنية تحتية مادية لامركزية DePIN مدفوعة من قِبل المجتمع، ومُصممة لتفكيك هياكل توليد المحتوى المركزية لـ Web2 باستخدام الذكاء الاصطناعي الإبداعي.

1. خلفية مشروع SOGNI


مع التقدم السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، أصبحت الصور المُولّدة بالذكاء الاصطناعي قوةً محوريةً في الصناعات الإبداعية. ومع ذلك، تُهيمن شركات التكنولوجيا المركزية العملاقة على معظم منصات الذكاء الاصطناعي الإبداعية الحالية، مما يثير مخاوف بشأن الرقابة على المحتوى ومراقبة البيانات وخوارزميات "الصندوق الأسود". غالبًا ما يُكافح الفنانون للاحتفاظ بملكية أعمالهم الإبداعية أو تحقيق عوائد اقتصادية عادلة. في الوقت نفسه، يتطلب تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي عادةً إعدادات معقدة أو أجهزة باهظة الثمن، مما يُشكّل عوائق كبيرة أمام المطورين والمبدعين المستقلين.

ظهرت SOGNI لمعالجة هذه المشكلات. بصفتها أول منصة DePIN في العالم مُصممة خصيصًا للذكاء الاصطناعي الإبداعي، تستفيد SOGNI من تقنية البلوك تشين لإعادة تشكيل طريقة توزيع الطاقة الحاسوبية. تهدف إلى بناء نظام بيئي مفتوح وفعال يُولي الأولوية للخصوصية لإنشاء الذكاء الاصطناعي. تتمثل رؤيتها في إتاحة الوصول إلى موارد حوسبة عالية الأداء للجميع، مما يُمكّن المبدعين في أي مكان في العالم من إنشاء محتوى ذكاء اصطناعي عالي الجودة بتكلفة منخفضة ودون أي عوائق دخول - مما يُسهم في نقل الفن المُحرك بالذكاء الاصطناعي من أيدي القلة إلى المجتمع الإبداعي العالمي.

2. هيكل مشروع SOGNI: إطار عمل ثلاثي الأبعاد للتكنولوجيا والمجتمع والنظام البيئي


2.1 طبقة التكنولوجيا: بروتوكول Sogni Supernet


بُني بروتوكول Sogni Supernet على Base، وهي سلسلة من الطبقة الثانية من شبكة إيثريوم، ويُمكّن من مطابقة وتسوية معاملات قوة الحوسبة آليًا عبر العقود الذكية. يُعدّ دخول العقد سهلًا، إذ يُمكن لأي حاسوب شخصي المشاركة في الشبكة بمجرد تثبيت عميل خفيف الوزن للمساهمة بموارد حوسبية.

2.2 طبقة المجتمع: شبكة تكافلية من المبدعين والمطورين


للمبدعين: اربحوا مكافآت رمزية من خلال تحميل أعمالكم أو تحسين نماذجكم. قد يتم اختيار محتوى عالي الجودة لمكتبة SOGNI Showcase، ما يمنحكم حوافز إضافية للظهور وزيادة عدد الزيارات.

للمطورين: يمكنكم بناء أدوات مخصصة باستخدام Sogni SDK وتحقيق إيرادات من خلال نموذج مشاركة الإيرادات في سوق التطبيقات.

لمشغلي العقد: شاركوا موارد وحدة معالجة الرسومات (GPU) لربح tSOGNI (رموز الشبكة التجريبية)، والتي ستكون قابلة للاسترداد بنسبة 1:1 مقابل SOGNI عند إطلاق الشبكة الرئيسية.

2.3 طبقة النظام البيئي: مصفوفة الأدوات متعددة المنصات


اسم المنتج
قنوات الوصول
الميزات الأساسية
Sogni Studio Pro

محطة عمل احترافية
(macOS/Windows)
يدعم الضبط المتقدم باستخدام ControlNet وLoRA

Sogni Pocket
الهاتف المحمول
(iOS/Android)
إنشاء الصور عبر الأوامر الصوتية مع دعم معاينة الواقع المعزز
Sogni Web
الوصول المستند إلى المتصفح
استخدم الميزات الأساسية بدون تثبيت، والمتكاملة مع المشاركة الاجتماعية
Sticker Bot
بوت تيليجرام
إنشاء ملصقات الدردشة المخصصة بنقرة واحدة

3. الميزات الرئيسية لمشروع SOGNI


3.1 الخصوصية أولاً


تُحفظ جميع المطالبات وسجلات إنشاء الصور خارج الخادم تمامًا، مما يمنع إساءة استخدامها في تدريب النماذج ويحمي خصوصية المستخدم. تؤكد SOGNI أن "الإبداع ملكية خاصة"، مما يضمن احتفاظ كل مستخدم بالتحكم الكامل في المحتوى الذي يُنشئه.

3.2 هندسة معمارية عالية الأداء ومنخفضة التكلفة


من خلال الاستفادة من شبكة ثنائية الطبقات تجمع بين وحدات معالجة الرسومات (GPU) والأجهزة التي يساهم بها المجتمع، يمكن لـ SOGNI إنتاج صور بجودة مماثلة بتكلفة أقل بنسبة 50% من Midjourney. يمكن لمشغلي أجهزة RTX 4090 كسب ما بين 300 و350 دولارًا أمريكيًا شهريًا، مما يجعل المشاركة جذابة للغاية.

3.3 نموذج الحوكمة المجتمعية


يشارك حاملو توكن SOGNI في حوكمة النظام البيئي من خلال منظمة مستقلة لامركزية (DAO). يشمل ذلك التصويت على أولويات دمج النماذج الجديدة، وتعديل نسب المكافآت لمساهمات الحوسبة، والموافقة على مقترحات منح المجتمع. على سبيل المثال، في أبريل 2025، أقرت المنظمة المستقلة اللامركزية أول مقترح لها، بتخصيص 5% من رسوم المعاملات لدعم الفنانين المستقلين.

4. توكن اقتصاد SOGNI


تستخدم SOGNI نظامًا ثنائيًا للتوكن يتكون من نقاط Spark وتوكن SOGNI.

نقاط Spark هي نقاط ثابتة السعر وغير قابلة للتحويل، تُستخدم حصريًا لدفع تكاليف خدمات التوليد. توكن SOGNI هو عملة مشفرة ERC-20، متداولة على سلسلتي Base وEtherlink. وهو بمثابة بوابة وأداة مشاركة للنظام البيئي، ويوفر العديد من الخدمات.

4.1 معلومات أساسية عن توكن SOGNI


رمز التوكن: SOGNI
إجمالي العرض: 10 مليارات توكن

4.2 هيكل التخصيص


عند الإطلاق، سيتم توزيع توكن SOGNI عبر الفئات الإستراتيجية لدعم المبدعين، وتعزيز الملكية اللامركزية، وضمان الاستدامة طويلة الأجل:

محمية Sogni: نسبة 28.7%
مكافآت عقدة وحدة معالجة الرسومات (GPU): نسبة 20.0%
الفريق والمستشارين: نسبة 20.0%
صندوق المبدعين والمطورين: نسبة 10.0%
احتياطي السيولة: نسبة 8.0%
جولة ما قبل التمويل الأولي: نسبة 8.0%
جولة التمويل الأولي: نسبة 3.3%
المزاد العلني: نسبة 1.0%
ملاك دائري: نسبة 1.0%


4.3 أداة توكن SOGNI


يؤدي امتلاك توكن SOGNI إلى فتح مجموعة واسعة من فوائد النظام البيئي، بما في ذلك:

للمبدعين: استمتعوا بخصومات العرض، وأدوات سك العملات، وامتيازات العرض المميزة، وتعزيزات قائمة المتصدرين.
موفرو الحوسبة (العمال): عززوا الأرباح وأولوية المهام من خلال المشاركة.
مطورو النماذج: عززوا ظهور النموذج ودخله من خلال المشاركة في SOGNI.
حاملو التوكن: شاركوا في مقترحات الحوكمة وقرارات التحكيم.
المستثمرون على المدى الطويل: احظوا بأولوية في قوائم الانتظار، ومكافآت Spark الإضافية، وأهلية الحصول على عمليات توزيع NFT.
موفرو السيولة: شاركوا بتوكن LP للمساعدة في استقرار النظام البيئي وكسب المكافآت.

5. كيفية شراء توكن SOGNI على MEXC


بفضل تصميمها اللامركزي، الذي يُولي الخصوصية الأولوية، والمتوازن بين الحوافز، تُقدم SOGNI نموذجًا جديدًا للحرية والإنصاف والكفاءة في عالم الذكاء الاصطناعي الإبداعي. فهي لا تُوفر أدوات سهلة الوصول وسهلة الاستخدام للفنانين فحسب، بل تُقدم أيضًا حوافز وفرص مشاركة للمساهمين في الحوسبة، ومطوري النماذج، والمستخدمين العاديين على حد سواء. مع إطلاق الشبكة الرئيسية، وتنشيط السيولة، وتوسع النظام البيئي، تُنشئ SOGNI اقتصادًا إبداعيًا جديدًا عالي اللامركزية، حيث يُمكن لأي شخص المشاركة. مع مرور الوقت، تهدف SOGNI إلى أن تُصبح مزيجًا من Render وMidjourney وGitHub، مما يُمكّن المبدعين حول العالم.

بصفتها بورصة عالمية رائدة للأصول الرقمية، تُعدّ MEXC أول بورصة تُدرج SOGNI، مُقدّمةً تجربة تداول سلسة ورسومًا تنافسية للغاية. يمكنك البدء بتداول SOGNI بسرعة باتباع الخطوات التالية:

1) سجّل دخولك إلى تطبيق MEXC أو الموقع الإلكتروني الرسمي.
2) ابحث عن "SOGNI" في شريط البحث، ثم اختر التداول الفوري.
3) اختر نوع طلبك، وأدخل المبلغ والسعر، وأكمل المعاملة.


يمكنك أيضًا المشاركة من خلال زيارة صفحة حدث +MEXC Airdrop للانضمام إلى حدث إيردروب SOGNI لتقاسم 100,000 USDT!

إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تُعتبر توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" هذه المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُقدم نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة وتوخي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

