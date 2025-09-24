ما هي ميزة هامش صفقة في MEXC؟









هامش PNL، المعروف أيضًا باسم استراتيجية الصفقة المتجدد، هو أسلوب تداول تُستخدم فيه الأرباح غير المحققة من صفقات العقود الآجلة المفتوحة كهامش لفتح أو زيادة صفقات إضافية. بدلًا من إغلاق صفقة مربحة لتحقيق مكاسب، يستغل المتداولون الأرباح غير المحققة لتوسيع نطاق تعرضهم، مما يؤدي إلى زيادة حجم صفقاتهم بفعالية دون الحاجة إلى إضافة رأس مال جديد.





يُستخدم هذا النهج عادةً في بيئات الرافعة المالية العالية، ويكون أكثر فعالية في الأسواق ذات الاتجاهات القوية. من خلال توزيع الأرباح غير المحققة باستمرار في نفس اتجاه التداول، يهدف المتداولون إلى تسريع نمو الصفقات. عند تنفيذه بشكل صحيح في اتجاه مستدام، يُحدث هذا تأثيرًا مركبًا أو "كرة ثلجية"، حيث يزداد كل من حجم الصفقة والعوائد المحتملة بسرعة. كل توسيع ناجح يُعزز التعرض الإجمالي وإمكانية العائد.









سير العمل النموذجي هو كما يلي: يفتح المتداول أولاً صفقات للعقود الآجلة باستخدام رأس المال الأولي. بمجرد أن تصبح الصفقة مربححة، بدلاً من تحقيق الأرباح، يُستخدم كلٌّ من رأس المال والأرباح غير المحققة كهامش لزيادة التعرض. عند تنفيذ هذا النهج المركب بنجاح بالتتابع، يمكن أن يُسرّع نمو الحساب بوتيرة هائلة.





للتوضيح، لنفترض أن المتداول بدأ بـ 10,000 USDT. عندما يصل سعر BTC إلى 40,000 USDT، يفتح المتداول صفقة طويلة برافعة مالية 10x، مما يُنشئ حجم صفقة أولية قدرها 100,000 USDT (≈ 2.5 BTC). من هنا، يتبنى المتداول استراتيجية هامش PNL، ويُجري عمليتي ترحيل:

- الترحيل الأول: عندما يرتفع سعر البيتكوين إلى 44,000 دولار أمريكي (+10%)، يُضاف الربح غير المحقق البالغ 10,000 دولار أمريكي كهامش جديد، مما يزيد حجم الصفقة إلى 200,000 دولار أمريكي (≈ 4.5 بيتكوين).

- الترحيل الثاني: يرتفع سعر البيتكوين بعد ذلك إلى 47,960 دولار أمريكي (+9%)، محققًا ربحًا غير محقق قدره 18,000 دولار أمريكي. يُستخدم هذا الربح مرة أخرى كهامش، مما يزيد حجم الصفقة إلى 380,000 دولار أمريكي (≈ 7.9 بيتكوين).





يوضح الجدول أدناه العملية خطوة بخطوة:





إعادة التداول مع هامش PNL

Step سعر البيتكوين (USDT) تغير السعر

حجم الصفقة (USDT) الربح غير المحقق رصيد الحساب (USDT) الإجراء حجم الصفقة الناتج (USDT) الصفقة الأولية 40,000 - 100,000 - 10,000 - 100,000 الترحيل الأول 44,000 +10% 100,000 10,000

20,000 استخدم الربح غير المحقق (10,000 USDT) كهامش لإضافة صفقة برافعة مالية 10x 200,000 الترحيل الثاني 47,960 +9% 200,000 18,000 38,000

استخدم الربح غير المحقق (18000 USDT) كهامش لإضافة صفقات برافعة مالية 10x 380,000

المرحلة النهائية 52,000 +8.4% 380,000 31,920 69,920 - 380,000





مقارنة النتائج

السيناريو سعر الدخول (USDT) Final BTC Price (USDT) حجم الصفقة النهائي

الربح غير المحقق (USDT)

الهامش الأولي (USDT) رأس المال في الحساب النهائي (USDT) بدون هامش PNL 40,000 52,000

100,000 UDST (2.5 BTC)

(52,000 - 40,000) × 2.5 = 30,000

10,000

40,000

مع هامش PNL 40,000 52,000 380,000 USDT (7.9 BTC) 31,920 (final leg) 10,000 69,920



تم استبعاد رسوم التداول وتكاليف التمويل والانزلاق المحتمل في هذا الرسم التوضيحي من أجل الوضوح.





يوضح هذا المثال كيف يُمكن لاستراتيجية هامش PNL أن تُضاعف العوائد بشكل ملحوظ عندما يكون اتجاه السوق مُواتيًا. ومن أهم خصائص هذه الاستراتيجية:

1）تحديد حجم الصفقة بدقة: عادةً ما يُلزم كل تجديد للصفقة بكامل رأس مال الحساب أو معظمه.

2）الاعتماد على تقدير دقيق للاتجاه: يُمكن لخطأ واحد في التقدير أن يُبدد جميع الأرباح المُتراكمة.

3）الاعتماد على الرافعة المالية: تُطبق هذه الاستراتيجية عادةً في تداول العقود الآجلة بالرافعة المالية، مما يُضاعف كلاً من المكاسب والمخاطر المُحتملة.









1) لا يمكن استخدام دالة هامش PNL إلا في صفقات الهامش المتبادل المفتوحة حديثًا. لا تُقبل صفقات الهامش المنفصلة.

2) عند استخدام هامش PNL، تُحتسب الأرباح غير المحققة من صفقات الهامش المتبادل فقط كأموال متاحة. لا يمكن استخدام الأرباح غير المحققة من صفقات الهامش المنفصلة.

3) يُطبق هامش PNL فقط في وضع هامش الأصل الواحد. أما في وضع هامش الأصول المتعددة، فيُحسب الرصيد المتاح بناءً على منطق مختلف.













افتح صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC واختر وضع الهامش المتبادل. مع زيادة الأرباح غير المحققة من صفقات الهامش المتبادل، ستزداد أموالك المتاحة أيضًا.





الأموال المتاحة (الهامش المتبادل) = رصيد المحفظة - هامش الصفقة - هامش الطلب + إجمالي PNL غير المحققة لجميع صفقات الهامش المتبادل.













1) افتح تطبيق MEXC وانقر على "العقود الآجلة".

2) اختر وضع الهامش المتبادل.

3) بعد فتح صفقة، ومع ازدياد الربح غير المحقق من صفقات الهامش المتبادل، ستزداد أموالك المتاحة أيضًا.









ملاحظة: في وضع الهامش المتقدم، يمكن للمستخدمين اختيار أوضاع هامش مختلفة للصفقات الطويلة والقصيرة. إذا تم ضبط الصفقة الطويلة على هامش معزول والصفقة القصيرة على هامش متبادل، أو الصفقة الطويلة على هامش متبادل والصفقة القصيرة على هامش معزول، فستظل الأموال المتاحة معروضة كأموال متاحة للهامش المتبادل.













يكمن سر تداول هامش PNL في قياس مدى استدامة اتجاه السوق بدقة. يتطلب هذا من المتداولين زيادة صفقاتهم بشكل حاسم عندما يكون الاتجاه واضحًا والزخم قويًا، مما يزيد من جني الأرباح من خلال التراكم المستمر. ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية سلاح ذو حدين: فبينما يمكنها تحقيق عوائد استثنائية خلال اتجاه مستدام، فإن الانعكاس المفاجئ قد يبدد بسرعة كلاً من الأرباح المتراكمة غير المحققة ورأس المال الأولي. إن عدم القدرة على التنبؤ بالسوق، واتخاذ القرارات العاطفية، واستخدام الرافعة المالية العالية، كلها عوامل تزيد من هذه المخاطر.





لهذا السبب، يُعتبر هامش PNL استراتيجية عالية المخاطر والمكافآت، وتتطلب حكمًا دقيقًا على السوق، وانضباطًا صارمًا، ومرونة نفسية قوية. يُنصح المتداولون بتحديد مستويات واضحة لـ PNL، وتطبيق إدارة مخاطر فعّالة، وضمان جزء من الأرباح في الوقت المناسب. يجب على أي شخص يحاول استخدام هامش PNL أن يفعل ذلك فقط بمبالغ صغيرة من رأس المال يكون مستعدًا تمامًا لخسارتها.













إخلاء مسؤولية: لا تُشكل هذه المادة نصيحةً بشأن الاستثمارات، أو الضرائب، أو الشؤون القانونية، أو المالية، أو المحاسبة، أو الاستشارات، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها ليست توصيةً بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" معلوماتٍ للرجوع إليها فقط، ولا تُشكل نصيحةً استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة، والاستثمار بحذر. جميع قرارات الاستثمار ونتائجها تقع على عاتق المستخدم وحده.



