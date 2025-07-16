ما هو التداول الشبكي لعقود MEXC الآجلة؟





مع النمو السريع لسوق العملات المشفرة، ظهرت مجموعة واسعة من استراتيجيات التداول الآلي. من بينها، اكتسب تداول الشبكة شعبية كبيرة بين المستثمرين بفضل هيكله البسيط، وعدم اعتماده على توقعات اتجاه السوق، ومستوى الأتمتة العالي. تقدم هذه المقالة لمحة شاملة عن ماهية تداول الشبكة والاعتبارات الرئيسية لاستخدامه بفعالية، مما يساعد المستخدمين على فهم هذه الاستراتيجية وتطبيقها بشكل أفضل بطريقة ذكية وواعية.









تداول الشبكة هو استراتيجية تداول كمية وآلية. يعمل عن طريق وضع سلسلة من طلبات البيع والشراء على فترات متساوية ضمن نطاق سعري محدد مسبقًا، مما يُنشئ "شبكة". مع تقلب السعر ضمن هذا النطاق، يشتري النظام تلقائيًا بسعر منخفض ويبيع بسعر مرتفع، محققًا الربح من كل حركة صغيرة.









ببساطة، لا يعتمد تداول الشبكة على التنبؤ بارتفاع أو انخفاض السوق، بل يستفيد من تقلبات الأسعار نفسها. طالما يتحرك السوق، سواءً في اتجاه صعودي أو هبوطي أو جانبي، فهناك فرص للربح.









1) تحديد نطاق السعر: اختر نطاقًا سعريًا مناسبًا للاستراتيجية.





2) تقسيم الشبكة: قسّم نطاق السعر إلى عدة فترات زمنية متساوية، بحيث تُشكّل كل فترة "شبكة". على سبيل المثال، إذا قسّم نطاقًا سعريًا بقيمة ٥٠٠٠ دولار أمريكي إلى ١٠ شبكات، فستحصل على ٥٠٠ دولار أمريكي لكل شبكة.





3) وضع الطلبات تلقائيًا: تُوضع طلبات الشراء والبيع على كل مستوى من مستويات الشبكة. على سبيل المثال، يُوضع طلب شراء تلقائيًا كلما انخفض السعر بمقدار ٥٠٠ دولار أمريكي، ويُوضع طلب بيع كلما ارتفع بمقدار ٥٠٠ دولار أمريكي.





4) كرّر العملية: يشتري النظام باستمرار عند سعر منخفض ويبيع عند سعر مرتفع، محققًا ربحًا من كل تقلب طفيف في السعر.





مثال:

يبلغ سعر البيتكوين حاليًا 97000 دولار أمريكي. يتم تحديد نطاق شبكي بين 95,000 و100,000 دولار أمريكي، مقسمًا إلى 10 شبكات:

عندما ينخفض السعر إلى 96,500 دولار أمريكي، يُصدر النظام تلقائيًا طلب شراء؛

عندما يرتفع السعر مجددًا إلى 97,000 دولار أمريكي، يُصدر النظام تلقائيًا طلب بيع، محققًا ربحًا قدره 500 دولار أمريكي من الفارق؛

مع استمرار تقلب السعر، يُكرر النظام دورة الشراء عند أدنى سعر والبيع عند أعلى سعر.









يُعد تداول شبكة العقود الآجلة استراتيجية كمية مرنة وآلية تناسب مجموعة واسعة من متداولي العملات المشفرة. بخلاف أساليب التداول التقليدية التي تعتمد بشكل كبير على التحليل الفني المتقدم أو التقييمات الأساسية المعقدة، يُركز تداول شبكة العقود الآجلة بشكل أكبر على التنفيذ المنهجي وتنويع المخاطر. هذا يجعل البدء في التداول سهلًا نسبيًا، حتى بالنسبة للمتداولين غير المحترفين.





فيما يلي عدة أنواع من المستخدمين الذين قد يستفيدون أكثر من استخدام تداول شبكة العقود الآجلة:









بالنسبة للمتداولين الذين يفضلون البيع على المكشوف ويهدفون إلى الربح خلال فترات ركود السوق، يُعد تداول شبكة العقود الآجلة أداة عملية للغاية.





المزايا: ينطوي البيع على المكشوف التقليدي على مخاطر عالية، لكن استخدام استراتيجية الشبكة يسمح بدخول وخروج متدرج عند مستويات سعرية مختلفة، مما يساعد على توزيع المخاطر خلال اتجاه هبوطي مستمر في السوق.





مناسب لـ: المتداولين ذوي الخبرة الذين يتحملون مخاطر أعلى ويتقنون توقيت السوق، خاصة خلال انعكاسات الاتجاه أو فترات التقلبات الشديدة.









يمكن للتداول بالرافعة المالية أن يزيد العوائد، ولكنه يزيد أيضًا من المخاطر. يوفر تداول شبكة العقود الآجلة حاجزًا مدمجًا للمخاطر للمساعدة في إدارة هذا التوازن.





المزايا: من خلال تحديد نطاق سعري محدد ووضع طلبات شراء/بيع كثيفة عبره، يمكن للمتداولين التحكم بشكل أفضل في الخسائر المحتملة، حتى عند استخدام الرافعة المالية.





مناسب لـ: المتداولين الذين يرغبون في استخدام الرافعة المالية لزيادة العوائد دون المخاطرة المفرطة، بالإضافة إلى أولئك الذين يفضلون طريقة أكثر استقرارًا ومنهجية لتداول العقود الآجلة.









يتميز تداول العقود الآجلة الشبكية بأتمتة عالية، مما يجعله مثاليًا للمستخدمين الذين لا يملكون الوقت الكافي لمراقبة السوق باستمرار.





المزايا: بفضل الأتمتة الذكية التي تتولى وضع الطلبات وتنفيذ طلبات أخذ الأرباح/وقف الخسارة، يمكن للمتداولين الاستفادة من أداء الاستراتيجية دون الحاجة إلى مراقبة تحركات الأسعار على مدار اليوم.





مناسب لـ: المهنيين المشغولين، والطلاب، والمستثمرين بدوام جزئي الذين لديهم وقت محدود ويفضلون نهج تداول آليًا أكثر مرونة.









بالنسبة للمبتدئين في سوق العملات المشفرة، يوفر تداول العقود الآجلة الشبكية نقطة دخول سهلة للمبتدئين.





المزايا: لا يتطلب تحليلًا فنيًا معقدًا أو توقعات سوقية معقدة. توفر معظم المنصات أوضاعًا آلية تُحسّن المعلمات بناءً على تفضيلات المستخدم، مما يُقلل من صعوبة الدخول ويجعل استراتيجيات التداول الآلية أكثر سهولةً وأمانًا للمبتدئين.





مناسب لـ: المتداولين الجدد ذوي الخبرة المحدودة والراغبين في تعلم سلوك السوق من خلال الممارسة العملية مع تقليل المخاطر.









حد دخول منخفض: ابدأ بمبلغ 10 USDT فقط.

خيارات رافعة مالية عالية: حسّن كفاءة رأس المال واستغل فرص التداول المتاحة.

تنفيذ آلي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: بمجرد إعداده، يعمل البوت باستمرار، وينفذ الصفقات دون أي تدخل عاطفي.

تكاليف تداول منخفضة: لا توجد رسوم لإعداد أو إدارة الاستراتيجية، بالإضافة إلى رسوم تداول منخفضة للعقود الآجلة.









افتح الموقع الرسمي لـ MEXC وسجّل دخولك إليه، ثم انتقل إلى العقود الآجلة واختر تداول العقود الآجلة.









يستخدم بوت تداول العقود الآجلة افتراضيًا الأموال المحولة من محفظة المستخدم الفورية. قبل بدء تداول العقود الآجلة الشبكية، يُرجى التأكد من توفر رصيد كافٍ في محفظة المستخدم الفورية.













في صفحة تداول العقود الآجلة الشبكية، انتقل إلى زوج التداول الذي ترغب في استخدامه، ثم حدد اتجاه التداول: محايد، أو طويل، أو قصير. يستخدم هذا المثال نظام "الشبكة المحايدة" كمثال توضيحي. تتبع إعدادات نظامي "الشبكة الطويلة" و"الشبكة القصيرة" عملية مماثلة.





محايد: لا يُفتح أي مركز ابتدائي عند إنشاء البوت. يفتح البوت صفقات بيع عند ارتفاع الأسعار، وصفقات شراء عند انخفاضها. يُناسب الأسواق الجانبية (المحدودة بالنطاق) التي لا يوجد اتجاه واضح لها.

طويل: تُفتح صفقات شراء فقط. مع ارتفاع السعر، تُغلق صفقات الشراء؛ ومع انخفاضه، تُفتح المزيد من صفقات الشراء. مثالي للأسواق التي ترتفع تدريجيًا مع تقلبات صعودية.

قصير: تُفتح صفقات بيع فقط. مع ارتفاع السعر، تُضاف المزيد من صفقاات البيع؛ ومع انخفاضه، تُغلق مراكز البيع. مناسب للأسواق التي تنخفض تدريجيًا مع اتجاه هبوطي تدريجي.









بعد إدخال معلمات الشبكة، انقر على إنشاء بوت (محايد)، ثم أكد تفاصيل البوت وانقر على تأكيد لإكمال الإعداد.

الحقول المطلوبة:نطاق السعر، عدد الشبكات، مبلغ الاستثمار، والرافعة المالية.

الحقول الاختيارية: سعر التفعيل، سعر الإيقاف العلوي، سعر الإيقاف السفلي.









نطاق السعر: حدد نطاقًا سعريًا مناسبًا. قد يؤدي اتساع النطاق إلى انخفاض وتيرة التنفيذ، بينما يزيد تضييقه من خطر التصفية خلال تحركات السوق أحادية الجانب. ملاحظة: يجب أن يكون الحد الأعلى أعلى من الحد الأدنى.





عدد الشبكات: اختر عددًا مناسبًا من الشبكات. كلما زادت الشبكات، زادت وتيرة التنفيذ، ولكن ربحًا أقل لكل شبكة، ومتطلبات رأس مال أعلى. أما كلما قلّت الشبكات، زادت الأرباح لكل صفقة، ولكن تكررًا أقل، ومتطلبات رأس مال أقل.





مبلغ الاستثمار: كلما زادت الأموال المستثمرة، زاد حجم المركز لكل صفقة. يُرجى العلم أن الأموال تُحوَّل من محفظة التداول الفوري. يشير الرصيد المتاح الموضح إلى رصيد محفظة التداول الفوري الخاص بك.





الرافعة المالية: اختر مستوى رافعة مالية يتناسب مع قدرتك على تحمل المخاطر. يدعم تداول عقود MEXC الآجلة الشبكية حاليًا رافعة مالية تتراوح بين 1x و50x.









سعر التصفية المُقدَّر (طويل): سعر التصفية المُتوقع عند ملء جميع الصفقات الطويلة ضمن استراتيجية الشبكة.





سعر التصفية المُقدَّر (قصير): سعر التصفية المُتوقع عند ملء جميع الصفقات القصيرة ضمن استراتيجية الشبكة.





إذا كان سعر التصفية المقدر وقت الإنشاء يقع ضمن نطاق الشبكة، فقد يتم تصفية البوت أثناء التشغيل. في هذه الحالات، يُنصح بزيادة مبلغ الاستثمار، أو تضييق نطاق الشبكة، أو تقليل الرافعة المالية.









سعر التنشيط: يبدأ بوت التداول الشبكي بالعمل فقط عندما يصل سعر السوق إلى سعر التنشيط المحدد. في حال عدم تحديده، يبدأ البوت بالعمل فور إنشائه. يجب أن يقع سعر التنشيط ضمن النطاق السعري المحدد.





سعر الإيقاف العلوي: إذا ارتفع السعر إلى هذا المستوى، سيتوقف البوت تلقائيًا. يمكن استخدام هذا كشرط لأخذ الربح أو وقف الخسارة. يجب أن يكون سعر الإيقاف العلوي أعلى من سعر السوق الحالي.





سعر الإيقاف السفلي: إذا انخفض السعر إلى هذا المستوى، سيتوقف البوت تلقائيًا. يمكن استخدام هذا أيضًا كشرط لأخذ الربح أو وقف الخسارة. يجب أن يكون سعر الإيقاف السفلي أقل من سعر السوق الحالي.













إذا لم يتم تحديد سعر تفعيل في الإعدادات المتقدمة أثناء إنشاء البوت، فسيتم تفعيله فورًا بعد إنشائه.





إذا تم تحديد سعر إجراء التفعيل في الإعدادات المتقدمة أثناء إنشاء البوت، فلن يتم تفعيل البوت فورًا بعد إنشائه. سيتم تفعيله فقط عند وصول أحدث سعر سوقي للأصل المحدد إلى سعر التفعيل المحدد.





لن يتمكن البوت الذي لم يتم تفعيله من فتح أي صفقات أولية أو وضع أي طلبات.









يمكن تفعيل البوت الذي لم يتم تفعيله يدويًا. ما عليك سوى النقر على زر تفعيل في لوحة التداول لتشغيل البوت.





يمكنك أيضًا النقر على زر التفاصيل لعرض المزيد من المعلومات حول البوت.







ملاحظة: قواعد إنشاء الصفقات الأولية عند تفعيل بوتات الشبكة:

إذا اختار المستخدم استراتيجية شبكة محايدة، فلن يُنشئ البوت أي صفقات أولية عند التفعيل.

إذا اختار المستخدم استراتيجية شبكة طويلة أو قصيرة، فسيُنشئ البوت عددًا مُقابلًا من الصفقات الأولية بناءً على مستوى السعر الحالي داخل الشبكة. هذا يضمن قدرة الروبوت على إغلاق طلبات جني الأرباح القائمة على الشبكة عند تقلب السعر ضمن النطاق المُحدد.

المثال 1: يختار المستخدم استراتيجية الشبكة الطويلة لـ ETHUSDT مع نطاق سعر يتراوح بين 2000 إلى 3000 USDT وإجمالي 10 شبكات.

عند تفعيل البوت، يكون سعر ETHUSDT الحالي 2750 USDT. هناك 3 مستويات أسعار الشبكة فوق 2750: 2800، 2900، و3000، وسيقوم النظام بإنشاء 3 صفقات طويلة وفقًا لذلك.

مع ارتفاع سعر ETHUSDT إلى 2800 و2900 و3000 USDT على التوالي، سيقوم النظام بإغلاق هذه الصفقات الطويلة الثلاثة بشكل متسلسل لتحقيق الأرباح.

المثال 2: يختار المستخدم استراتيجية الشبكة القصيرة لـ ETHUSDT مع نطاق سعر يتراوح بين 2000 إلى 3000 USDT وإجمالي 10 شبكات.

عند تفعيل البوت، يكون سعر ETHUSDT الحالي 2650 USDT. توجد 7 مستويات سعرية شبكية أقل من 2650 USDT: 2600، 2500، 2400، 2300، 2200، 2100، و2000 USDT على التوالي، وسيُنشئ النظام 7 صفقات قصيرة بناءً على ذلك.

مع انخفاض سعر ETHUSDT إلى هذه المستويات السعرية (2600، 2500، 2400، 2300، 2200، 2100، و2000 USDT)، سيُغلق النظام هذه الصفقات السبعة تباعًا لتحقيق الأرباح.







أثناء تشغيل البوت، يمكنك إضافة أو إزالة أموال في أي وقت. انقر على زر "التفاصيل" في لوحة التداول للوصول إلى صفحة تفاصيل البوت.









انقر على إضافة أموال أو سحب أموال لتعديل رأس مالك.





ملاحظة: لا يُمكنك سحب أي أموال تُقلل رصيدك عن مبلغ الاستثمار الأصلي.













كما هو الحال مع التنشيط، لإيقاف البوت، ما عليك سوى النقر على زر إيقاف في لوحة التداول. بمجرد إيقاف البوت، ستُعاد الأموال المتبقية إلى محفظة العقود الفورية الخاصة بك.





بالإضافة إلى ذلك، سيتوقف البوت تلقائيًا في الحالات التالية:





التصفية: في حال تصفية الصفقة، سيتوقف البوت تلقائيًا.

إيقاف الشطب: في حال شطب زوج التداول أثناء تشغيل البوت، سيتوقف البوت.

تفعيل سعر الإيقاف: إذا حددت سعر إيقاف أعلى أو أدنى في الإعدادات المتقدمة، سيتوقف البوت تلقائيًا بمجرد وصول سعر السوق إلى مستوى الإيقاف المحدد.













في الصفحة الرئيسية لـ MEXC، انتقل إلى شريط التنقل العلوي، ثم مرر مؤشر الماوس فوق المحفظة، ثم حدد بوت التداول لعرض بيانات أصول البوت الحالية.













1) يمكن لكل مستخدم تشغيل ما يصل إلى 30 بوتات تداول شبكية في آنٍ واحد.

2) حجم الصفقة مُحدد بالحد الأقصى المسموح به ضمن مستوى حد المخاطرة 1 لكل زوج تداول.

3) لا يمكن للمستخدمين الممنوعين من تداول العقود الآجلة إنشاء روبوتات تداول شبكية.

4) تُوضع جميع طلبات بوتات التداول الشبكية كطلبات حد.

5) في حال حدوث تصفية أو تصفية إجبارية متدرجة، سيتم إيقاف البوت قسرًا.

6) تعمل بوتات التداول الشبكية في وضع التحوط ووضع الهامش المتبادل.

7) لن يُقاطع البوت في حال عدم كفاية الأموال للطلبات المعلقة، حيث سيقوم النظام بتجديد الطلبات تلقائيًا بشكل دوري.

8) يدعم نظام التداول الشبكي لعقود MEXC الآجلة حاليًا عقود USDT-M الآجلة.

9) ستُطابق رسوم البوت رسوم حسابك الرئيسي. (ملاحظة: خصم رسوم توكن MX غير مدعوم)

10) يدعم الروبوت الشبكات الحسابية، مما يعني أن فرق السعر في كل شبكة متساوٍ.



