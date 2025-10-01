1. ما هي مدخرات MEXC الآجلة؟ المدخرات الآجلة هي منتج مالي تقدمه MEXC لمستخدمي العقود الآجلة. بمجرد تفعيله، سيتم تلقائيًا تسجيل الأموال المؤهلة في حساب العقود الآجلة الخاصة بك في هذا المنتج الحصري للمد1. ما هي مدخرات MEXC الآجلة؟ المدخرات الآجلة هي منتج مالي تقدمه MEXC لمستخدمي العقود الآجلة. بمجرد تفعيله، سيتم تلقائيًا تسجيل الأموال المؤهلة في حساب العقود الآجلة الخاصة بك في هذا المنتج الحصري للمد
تعلم/دليل المبتدئين/العقود الآجلة/ما هي مدخرات MEXC الآجلة؟

ما هي مدخرات MEXC الآجلة؟

مبتدئ
10/1/2025MEXC
0m
#العقود الآجلة#المبتدئون
1. ما هي مدخرات MEXC الآجلة؟


المدخرات الآجلة هي منتج مالي تقدمه MEXC لمستخدمي العقود الآجلة. بمجرد تفعيله، سيتم تلقائيًا تسجيل الأموال المؤهلة في حساب العقود الآجلة الخاصة بك في هذا المنتج الحصري للمدخرات، مما يُدرّ فائدة يومية دون التأثير على تداولك المعتاد للعقود الآجلة، ويساعدك على تنمية قيمة حسابك بكفاءة.

2. شرح قواعد مدخرات العقود الآجلة لبورصة MEXC


2.1 القواعد الأساسية لمدخرات العقود الآجلة


  • الأصول المؤهلة للمدخرات الآجلة تُسمى رأس المال، ويعتمد ذلك على رصيد المحفظة في حساب العقود الآجلة الخاص بالمستخدم.
  • يحتاج المستخدمون إلى تفعيل مدخرات العقود الآجلة يدويًا مرة واحدة فقط. بعد التفعيل، سيتم استخدام رأس المال تلقائيًا لحساب الفائدة. ويظل رأس المال بمثابة هامش لتداول العقود الآجلة مع توليد الفائدة في الوقت نفسه.
  • رأس المال = الرصيد المتاح + الأصول المقفلة للطلبات المعلقة + الهامش المستخدم - المكافأة
  • العملات المشفرة المدعومة حاليًا لمدخرات العقود الآجلة هي USDT وUSDC.
  • المكافآت مستثناة من حساب الفائدة في مدخرات العقود الآجلة.
  • تُوزّع الفائدة المستحقة من مدخرات العقود الآجلة بدون أي رسوم أو تكاليف. المشاركة مجانية تمامًا.

2.2 قواعد مدخرات العقود الآجلة لحساب الفائدة وتوزيعها


تتأثر الفائدة الناتجة عن مدخرات العقود الآجلة بقيمة صفقات العقود الآجلة وقيمة رأس المال في حساب العقود الآجلة. تؤثر قيمة صفقات العقود الآجلة على معدل APR المطبق لحساب الفائدة، بينما يُحدد مبلغ رأس المال مباشرةً أساس حساب الفائدة. القواعد المحددة هي كما يلي:

1) عقود USDT-M أو USDC-M الآجلة
قيمة صفقة العقود الآجلة
رأس المال
APR
< $100,000
غير محدود
3%
≥ $100,000

0-25,000 USDT أو
0-25,000 USDC
15%
25,000 USDT (الجزء الذي يتجاوز 25,000 USDT) أو
25,000 USDC (الجزء الذي يتجاوز 25,000 USDC)
3%
ملاحظات:
  • يتم تعديل قيم APR وحدود رأس المال ديناميكيًا بناءً على ظروف السوق وسياسات المنصة. تُحدد الفائدة الفعلية بناءً على القيم المعروضة في صفحة مدخرات العقود الآجلة. يُرجى مراجعة إعلانات MEXC الرسمية للاطلاع على آخر التحديثات.
  • يشمل الحساب قيم صفقات جميع عقود USDT-M وUSDC-M الآجلة المفتوحة. باستثناء عقود Coin-M الآجلة.
  • تُحسب قيمة صفقة العقود الآجلة على أساس صافٍ. بالنسبة لأزواج التداول التي تحتوي على نفس الأصل الأساسي، تُعوّض صفقات الشراء والبيع بعضها البعض، ويُستخدم صافي حجم الصفقة في الحساب. الصيغة المحددة هي كما يلي:
  • (كمية USDT الطويلة × متوسط سعر الدخول - كمية USDT القصيرة × متوسط سعر الدخول + كمية USDC الطويلة × متوسط سعر الدخول - كمية USDC القصيرة × متوسط سعر الدخول)
  • يتم التقاط قيمة الصفقة ثلاث مرات يوميًا، ويُستخدم المتوسط في الحساب.
  • يتم التقاط رصيد محفظة حساب العقود الآجلة ثلاث مرات يوميًا، ويُؤخذ أقل قيمة كرأس مال لحساب الفائدة.

2) أمثلة على حسابات مدخرات العقود الآجلة

السيناريو أ: يمتلك المستخدم حاليًا صفقة عقود آجلة بقيمة 80,000 USDT، ويبلغ رأس ماله 25,000 USDT. تُحسب الفائدة اليومية كما يلي:
  • الفائدة اليومية = 25,000 × 3% / 365 = 2.05 USDT
  • التوضيح: بما أن صفقة العقود الآجلة أقل من 100,000 USDT، فسيتم احتساب رأس المال بالكامل بمعدل 3% APR.

السيناريو ب: يمتلك المستخدم حاليًا صفقة عقود آجلة بقيمة 100,000 USDT، ويبلغ رأس ماله 25,000 USDT. تُحسب الفائدة اليومية كما يلي:
  • الفائدة اليومية = 25,000 × 15% / 365 = 10.25 USDT
  • التوضيح: بقيمة صفقة رأس مال لا يقل عن 100,000 USDT, ما يصل إلى 25,000 USDT، يحق لك الحصول على معدل 15% APR.

السيناريو ج: يمتلك المستخدم حاليًا صفقة عقود آجلة بقيمة 100,000 USDT، ويبلغ رأس ماله 85,000 USDT. تُحسب الفائدة اليومية كما يلي:
  • الفائدة اليومية = 25,000 × 15% ÷ 365 + 60,000 × 3% ÷ 365 = 15.18 USDT
  • الشرح: من إجمالي أصل رأس المال البالغ 85,000 USDT، يتم احتساب أول 25,000 USDT بمعدل APR 15%، بينما يتم احتساب المبلغ المتبقي وهو 60,000 USDT بمعدل 3% APR.

3) قواعد مدخرات العقود الآجلة لتوزيع الفائدة

تُوزّع فائدة مدخرات العقود الآجلة مرة واحدة يوميًا على حساب المستخدم الفوري. يُعادل مبلغ التوزيع الفائدة المستحقة في اليوم السابق. يُمكن الاطلاع على تفاصيل الفائدة ضمن الفائدة المستحقة في صفحة مدخرات العقود الآجلة.

2.3 قواعد تفعيل وإلغاء تفعيل أرباح العقود الآجلة


  • تفعيل ميزة مدخرات العقود الآجلة: عند احتواء حساب العقود الآجلة على أصول مدعومة بميزة مدخرات العقود الآجلة، يُمكن تفعيل الميزة في أي وقت.
  • إلغاء تفعيل ميزة مدخرات العقود الآجلة: يُمكن إلغاء تفعيل ميزة مدخرات العقود الآجلة في أي وقت أثناء تفعيلها. مع ذلك، يُرجى العلم أنه في حال سحب أو تحويل الأموال المخصصة لمدخرات العقود الآجلة خلال فترة التفعيل، سيتوقف احتساب الفوائد على هذه الأموال فورًا.

*BTN-التفعيل الآن&BTNURL=https://www.mexc.com/futures-earn-staking?hide=1*

3. كيفية تفعيل مدخرات العقود الآجلة


3.1 الموقع الإلكتروني


انتقل إلى الصفحة الرئيسية للموقع الرسمي لـ MEXC وقم بتسجيل الدخول. من قائمة المدخرات، انقر فوق مدخرات العقود الآجلة للدخول إلى صفحة الحدث.


في صفحة مدخرات العقود الآجلة، انقر فوق الإدخار الآن.


قم بتحديد مربع الاتفاقية ثم انقر على زر البدء في إدخار الفائدة لاستكمال تفعيل ميزة مدخرات العقود الآجلة.


3.2 التطبيق


1) افتح تطبيق MEXC وانقر على المزيد في الصفحة الرئيسية.
2) ضمن قسم الأصول، اختر المدخرات.
3) في صفحة المدخرات، انقر على مدخرات العقود الآجلة.
4) في صفحة مدخرات العقود الآجلة، انقر على الإدخار الآن.
5) حدد مربع الاتفاقية وانقر على زر ابدأ إدخار الفائدة لإكمال تفعيل ميزة مدخرات العقود الآجلة.


إخلاء مسؤولية: لا تُشكل هذه المادة نصيحةً بشأن الاستثمارات، أو الضرائب، أو الشؤون القانونية، أو المالية، أو المحاسبة، أو الاستشارات، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها ليست توصيةً بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" معلوماتٍ للرجوع إليها فقط، ولا تُشكل نصيحةً استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة والاستثمار بحذر. جميع قرارات الاستثمار ونتائجها تقع على عاتق المستخدم وحده.

