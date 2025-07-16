منصة MEXC Launchpad هي منصة مبتكرة لاكتتاب العملات الرقمية، تتيح للمستخدمين الاكتتاب في مشاريع عالية الجودة بأسعار مخفّضة، بمجرد إكمال مهام محددة واستيفاء شروط المشاركة. يمكن استخدام توكن مثل MX أو USمنصة MEXC Launchpad هي منصة مبتكرة لاكتتاب العملات الرقمية، تتيح للمستخدمين الاكتتاب في مشاريع عالية الجودة بأسعار مخفّضة، بمجرد إكمال مهام محددة واستيفاء شروط المشاركة. يمكن استخدام توكن مثل MX أو US
تعلم/دليل المبتدئين/العقود الفورية/ما هو Launchpad؟

ما هو Launchpad؟

7/16/2025MEXC
0m
#الأساسي#العقود الفورية#المبتدئون
MX Token
MX$2.1477-1.96%
PoP Planet
P$0.03228+10.81%

منصة MEXC Launchpad هي منصة مبتكرة لاكتتاب العملات الرقمية، تتيح للمستخدمين الاكتتاب في مشاريع عالية الجودة بأسعار مخفّضة، بمجرد إكمال مهام محددة واستيفاء شروط المشاركة. يمكن استخدام توكن مثل MX أو USDT للمشاركة، ما يمنح المستخدمين فرصة عادلة للحصول على أصول رقمية ذات إمكانيات نمو كبيرة. تُقدّم MEXC Launchpad طريقتين مختلفتين للمشاركة، لتلبية احتياجات فئات متعددة من المستخدمين:

المشاركة المبكرة: تتيح فرصة الحصول على توكن المشاريع الجديدة بسعر منخفض قبل إدراجها الرسمي.
الشراء بخصم: إمكانية شراء توكن رقمية رئيسية بسعر مخفّض بشكل كبير.

1. متطلبات المشاركة في فعاليات Launchpad


يمكن لجميع المستخدمين الذين أتموا التحقق من KYC على منصة MEXC المشاركة في أحداث Launchpad. ومع ذلك، قد تكون بعض جولات الاكتتاب في Launchpad مخصصة للمستخدمين الجدد فقط. يرجى دائمًا الرجوع إلى صفحة الحدث الرسمية للحصول على التفاصيل الدقيقة.

يجب على المستخدمين المشاركين في الحدث إكمال التحقق KYC المتقدم قبل نهاية فترة الحدث، وإلا لن يكونوا مؤهلين للحصول على مكافآت التوكن. سيتم توزيع مكافآت التوكن إلى حساب العقود الفورية الخاص بك بعد انتهاء الحدث.

ملاحظات هامة:
- لا يحق لصانعي السوق، والحسابات المؤسسية، والمستخدمين من الدول أو المناطق المحظورة المشاركة.
- عادةً ما يكون هناك حد أدنى مطلوب لاشتراك التوكن خلال أحداث Launchpad. سيتم قفل التوكنات المُشتركة مؤقتًا خلال الحدث.
- لا يمكن استخدام توكن MX المستخدمة للمشاركة في Launchpad في نفس الوقت على Kickstarter.

2. كيفية المشاركة في حدث Launchpad


سنستخدم هنا نسخة الويب كمثال لتوضيح كيفية الانضمام إلى حدث Launchpad. خطوات التطبيق مشابهة لتلك الموجودة على الموقع الإلكتروني.

2.1 كيفية المشاركة في حدث Launchpad


افتح موقع MEXC الرسمي وسجّل دخولك إليه. من شريط التنقل العلوي، اختر الأحداث، ثم انقر على Launchpad للدخول إلى صفحة الأحداث.


قم بالتمرير لأسفل في صفحة الحدث لعرض جميع أحداث Launchpad النشطة حاليًا.

حدد الحدث الذي ترغب بالانضمام إليه وانقر على التسجيل الآن.

ملاحظة: إذا كانت هذه أول مرة تشارك فيها في حدث Launchpad، فسيظهر لك تذكير أمني بعد النقر على التسجيل الآن. بعد قراءته، انقر على تأكيد التسجيل إذا كنت ترغب في المتابعة.


بعد التسجيل بنجاح، قم باختيار المجموعة التي ترغب بالمشاركة فيها ثم انقر على الاشتراك الآن للدخول إلى صفحة التفاصيل.

ملاحظة: بعض المجموعات متاحة حصريًا للمستخدمين الجدد. يُرجى مراجعة صفحة الحدث للاطلاع على شروط الأهلية. يشير مصطلح المستخدمون الجدد إلى المستخدمين الذين سجلوا خلال فترة الحدث أو الذين كانت إيداعاتهم الإجمالية (بما في ذلك إيداعات الشبكة، وعملات الفيات، وإيداعات P2P) أقل من 100$ قبل الحدث.


في صفحة التفاصيل، يمكنك الاطلاع على متطلبات المشاركة الخاصة بكل تجمع. إذا لم تستوفِ المتطلبات بعد، يُرجى إكمال مهام التداول أو الإيداع المقابلة أولًا. بعد استيفاء هذه المعايير، يمكنك الانضمام إلى الحدث.


إذا كنت قد استوفيت متطلبات المشاركة، فانقر فوق الاشتراك الآن، وأدخل المبلغ الذي ترغب في الالتزام به، ثم انقر فوق تأكيد لإكمال مشاركتك.

ملاحظة: يخضع كل مستخدم لحدود اشتراك قصوى. يُرجى مراجعة صفحة الحدث للاطلاع على الحد الأقصى.


بالإضافة إلى ذلك، يمكنك كسب المكافآت عن طريق دعوة الأصدقاء للمشاركة في أحداث Launchpad.

يرجى ملاحظة أنه لا يمكن دمج مكافآت إحالة Launchpad مع مكافآت إحالة +Airdrop. سيحصل المُحيلون على المكافآت بناءً على أول حدث مُكتملة يشارك فيها أصدقاؤهم المدعوون، بغض النظر عن ترتيب المشاركة الفعلي. توضح هذه القاعدة فقط أنه لا يمكن دمج مكافآت إحالة Launchpad و+Airdrop، ولا تؤثر على إمكانية دمج مكافآت إحالة Launchpad مع أنواع أخرى من المكافآت (مثل العمولات أو الخصومات). سيتم توزيع المكافآت بناءً على وقت إكمال فعالية الصديق.


2.2 كيفية استرداد التوكن المشتركة


إذا كنت ترغب في استرداد التوكن المُشترك، فانتقل إلى صفحة تفاصيل مجموعة الاشتراك التي شاركت فيها وانقر على إلغاء الاشتراك. بعد الإلغاء، ستُعاد التوكن فورًا إلى محفظة العقود الفورية الخاصة بك.

يرجى ملاحظة:إمكانية إلغاء الاكتتاب تختلف من مشروع لآخر، لذا يُرجى الرجوع إلى صفحة الحدث الخاصة بكل مشروع لمعرفة التفاصيل الدقيقة.


2.3 كيفية عرض مكافآت Launchpad الخاصة بك


على موقع MEXC الرسمي، حرك الماوس فوق المحفظة وانقر على مكافآت الحدث.

في صفحة سجل المكافآت، حدد أحداث العقود الفورية، ثم انقر فوق Launchpad لعرض سجل مكافآت Launchpad الخاص بك.



3. الأسئلة الشائعة


3.1 ما هي التوكن التي يمكنني استخدامها للمشاركة في MEXC Launchpad؟

عادةً ما تنقسم مشاريع الاكتتاب إلى نوعين: مشاريع يمكن الاكتتاب فيها باستخدام توكن MX، أو باستخدام USDT أو توكن رقمية أخرى. يرجى الرجوع إلى صفحة الحدث للاطلاع على التوكن المدعومة للاكتتاب والتفاصيل الدقيقة الخاصة بكل مشروع.

3.2 كيف يتم تحديد سعر التوكن؟

سيتم عرض سعر التوكن المخصصة للاكتتاب باستخدام USDT أو MX على صفحة حدث Launchpad قبل بدء فترة الاكتتاب.

3.3 هل سيتم خصم أموال اشتراكي؟

نعم. في حال نجاح اشتراكك، سيتم خصم المبلغ المقابل. في حال فشله، سيتم إلغاء تجميد رصيدك وإعادته بالكامل إلى محفظة العقود الفورية الخاصة بك خلال 24 ساعة.

3.4 كيف يتم حساب كمية التوكن التي أتلقاها؟


في حال عدم وجود اكتتاب زائد (أي أن إجمالي مبالغ الاكتتاب ≤ إجمالي عدد التوكنات المعروضة): يتم توزيع التوكنات مباشرة حسب مبلغ المشاركة. (مثال: 1 USDT يساوي = X توكن)
في حال وجود اكتتاب زائد (أي أن إجمالي مبالغ الاكتتاب > إجمالي عدد التوكن المعروضة): يتم توزيع التوكن بنسبة مئوية.يتم احتساب التوكن المخصصة لكل مستخدم كالآتي: عدد التوكنات المخصصة = (قيمة مشاركة المستخدم / إجمالي قيمة المشاركات) × إجمالي عدد التوكن

3.5 لماذا تلقيت عددًا أقل من التوكن مما كنت أتوقع؟

في حالات الاكتتاب الزائد، تُوزّع الأسهم بشكل متناسب. إذا كان المبلغ المخصص أقل من 0.00000001 (ثمانية أرقام عشرية)، فقد يُعتبر غير صالح ويُعاد.

3.6 هل سيتم استرداد أموالي في حالة فشل الاشتراك؟

نعم. قد يحدث عطل لأسباب مثل عدم إكمال المهام، أو قلة المخصصات، أو إلغاء المشروع، أو سوء استخدام الحساب. في هذه الحالات، سيتم استرداد أموالك بالكامل إلى محفظة محفظة العقود الفورية الخاصة بك خلال 24 ساعة.

3.7 متى سيتم توزيع التوكن؟

يرجى مراجعة صفحة حدث Launchpad للاطلاع على جدول توزيع التوكن. بعد التوزيع، يُمكنك الاطلاع على المكافآت ضمن المحفظة ← فوري← بيان العقود الفورية← الأحداث/ المدخرات ← Launchpad.


3.8 هل تخضع التوكن التي أتلقاها لفترة حظر؟

في معظم الحالات، يُمكن تداول التوكن فورًا. يُرجى مراجعة إعلان المشروع المُحدد لمعرفة ما إذا كانت فترة الحظر سارية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة حدث Launchpad.

إخلاء مسؤولية: لا تُشكل هذه المادة نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، كما أنها ليست توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" معلومات للرجوع إليها فقط، ولا تُشكل نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة والاستثمار بحذر. جميع إجراءات الاستثمار تُتخذ على مسؤوليتك الخاصة.

المقالات الشعبية

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

مقالات ذات صلة

كيفية الاقتراض والسداد باستخدام قروض MEXC

كيفية الاقتراض والسداد باستخدام قروض MEXC

قروض MEXC هو حل إقراض للعملات المشفرة قدمته MEXC. تسمح قروض MEXC للمستخدمين بضمان أحد أصول العملات المشفرة الخاصة بهم لاقتراض آخر يمكنهم استخدامه بعد ذلك للتداول الفوري أو المشتقات أو الاستثمار عالي ا

ما هو الفرق بين تداول العقود الفوري وتداول العقود الآجلة؟

ما هو الفرق بين تداول العقود الفوري وتداول العقود الآجلة؟

في MEXC، لا يستطيع MEXCers اكتساب العملات الرقمية من خلال التداول الفوري فحسب، بل يسعون أيضًا إلى تحقيق عوائد أعلى من خلال تداول العقود الآجلة بأقل رسوم في السوق ورافعة مالية تصل إلى 500x. إذن، ما هي

دليلك لقواعد تداول العقود الفورية الفعال في MEXC

دليلك لقواعد تداول العقود الفورية الفعال في MEXC

في تداول العقود الفورية للعملات المشفرة، بخلاف تحليل الأسعار واختيار الإستراتيجية، يعد فهم واتباع قواعد السوق لمنصة التداول أمرًا بالغ الأهمية. بالنسبة لمستخدمي MEXC، لا يمتلك كل زوج تداول حركة سعرية

حساب الرسوم في التداول الفوري

حساب الرسوم في التداول الفوري

قواعد حساب رسوم التداول الفورييتم خصم الرسوم من نفس العملة التي يتم تداولها في السوق. يتم حساب رسوم التداول بضرب حجم الصفقة في معدل الرسوم المطبق.رسوم التداول الفوري على منصة MEXC هي 0% للصانع و0.05%

اشترك في MEXC
اشترك واحصل على ما يصل إلى 10,000 USDT بونص