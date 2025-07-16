ما هو Launchpad؟





منصة MEXC Launchpad هي منصة مبتكرة لاكتتاب العملات الرقمية، تتيح للمستخدمين الاكتتاب في مشاريع عالية الجودة بأسعار مخفّضة، بمجرد إكمال مهام محددة واستيفاء شروط المشاركة. يمكن استخدام توكن مثل MX أو USDT للمشاركة، ما يمنح المستخدمين فرصة عادلة للحصول على أصول رقمية ذات إمكانيات نمو كبيرة. تُقدّم MEXC Launchpad طريقتين مختلفتين للمشاركة، لتلبية احتياجات فئات متعددة من المستخدمين:





المشاركة المبكرة: تتيح فرصة الحصول على توكن المشاريع الجديدة بسعر منخفض قبل إدراجها الرسمي.

الشراء بخصم: إمكانية شراء توكن رقمية رئيسية بسعر مخفّض بشكل كبير.









يمكن لجميع المستخدمين الذين أتموا التحقق من KYC على منصة MEXC المشاركة في أحداث Launchpad. ومع ذلك، قد تكون بعض جولات الاكتتاب في Launchpad مخصصة للمستخدمين الجدد فقط. يرجى دائمًا الرجوع إلى صفحة الحدث الرسمية للحصول على التفاصيل الدقيقة.





يجب على المستخدمين المشاركين في الحدث إكمال التحقق KYC المتقدم قبل نهاية فترة الحدث، وإلا لن يكونوا مؤهلين للحصول على مكافآت التوكن. سيتم توزيع مكافآت التوكن إلى حساب العقود الفورية الخاص بك بعد انتهاء الحدث.





ملاحظات هامة:

- لا يحق لصانعي السوق، والحسابات المؤسسية، والمستخدمين من الدول أو المناطق المحظورة المشاركة.

- عادةً ما يكون هناك حد أدنى مطلوب لاشتراك التوكن خلال أحداث Launchpad. سيتم قفل التوكنات المُشتركة مؤقتًا خلال الحدث.

- لا يمكن استخدام توكن MX المستخدمة للمشاركة في Launchpad في نفس الوقت على Kickstarter.









سنستخدم هنا نسخة الويب كمثال لتوضيح كيفية الانضمام إلى حدث Launchpad. خطوات التطبيق مشابهة لتلك الموجودة على الموقع الإلكتروني.









افتح موقع MEXC الرسمي وسجّل دخولك إليه. من شريط التنقل العلوي، اختر الأحداث، ثم انقر على Launchpad للدخول إلى صفحة الأحداث.









قم بالتمرير لأسفل في صفحة الحدث لعرض جميع أحداث Launchpad النشطة حاليًا.





حدد الحدث الذي ترغب بالانضمام إليه وانقر على التسجيل الآن.





ملاحظة: إذا كانت هذه أول مرة تشارك فيها في حدث Launchpad، فسيظهر لك تذكير أمني بعد النقر على التسجيل الآن. بعد قراءته، انقر على تأكيد التسجيل إذا كنت ترغب في المتابعة.









بعد التسجيل بنجاح، قم باختيار المجموعة التي ترغب بالمشاركة فيها ثم انقر على الاشتراك الآن للدخول إلى صفحة التفاصيل.





ملاحظة: بعض المجموعات متاحة حصريًا للمستخدمين الجدد. يُرجى مراجعة صفحة الحدث للاطلاع على شروط الأهلية. يشير مصطلح المستخدمون الجدد إلى المستخدمين الذين سجلوا خلال فترة الحدث أو الذين كانت إيداعاتهم الإجمالية (بما في ذلك إيداعات الشبكة، وعملات الفيات، وإيداعات P2P) أقل من 100$ قبل الحدث.









في صفحة التفاصيل، يمكنك الاطلاع على متطلبات المشاركة الخاصة بكل تجمع. إذا لم تستوفِ المتطلبات بعد، يُرجى إكمال مهام التداول أو الإيداع المقابلة أولًا. بعد استيفاء هذه المعايير، يمكنك الانضمام إلى الحدث.









إذا كنت قد استوفيت متطلبات المشاركة، فانقر فوق الاشتراك الآن، وأدخل المبلغ الذي ترغب في الالتزام به، ثم انقر فوق تأكيد لإكمال مشاركتك.





ملاحظة: يخضع كل مستخدم لحدود اشتراك قصوى. يُرجى مراجعة صفحة الحدث للاطلاع على الحد الأقصى.









بالإضافة إلى ذلك، يمكنك كسب المكافآت عن طريق دعوة الأصدقاء للمشاركة في أحداث Launchpad.





يرجى ملاحظة أنه لا يمكن دمج مكافآت إحالة Launchpad مع مكافآت إحالة +Airdrop. سيحصل المُحيلون على المكافآت بناءً على أول حدث مُكتملة يشارك فيها أصدقاؤهم المدعوون، بغض النظر عن ترتيب المشاركة الفعلي. توضح هذه القاعدة فقط أنه لا يمكن دمج مكافآت إحالة Launchpad و+Airdrop، ولا تؤثر على إمكانية دمج مكافآت إحالة Launchpad مع أنواع أخرى من المكافآت (مثل العمولات أو الخصومات). سيتم توزيع المكافآت بناءً على وقت إكمال فعالية الصديق.













إذا كنت ترغب في استرداد التوكن المُشترك، فانتقل إلى صفحة تفاصيل مجموعة الاشتراك التي شاركت فيها وانقر على إلغاء الاشتراك. بعد الإلغاء، ستُعاد التوكن فورًا إلى محفظة العقود الفورية الخاصة بك.





يرجى ملاحظة:إمكانية إلغاء الاكتتاب تختلف من مشروع لآخر، لذا يُرجى الرجوع إلى صفحة الحدث الخاصة بكل مشروع لمعرفة التفاصيل الدقيقة.













على موقع MEXC الرسمي، حرك الماوس فوق المحفظة وانقر على مكافآت الحدث.





في صفحة سجل المكافآت، حدد أحداث العقود الفورية، ثم انقر فوق Launchpad لعرض سجل مكافآت Launchpad الخاص بك.

















عادةً ما تنقسم مشاريع الاكتتاب إلى نوعين: مشاريع يمكن الاكتتاب فيها باستخدام توكن MX، أو باستخدام USDT أو توكن رقمية أخرى. يرجى الرجوع إلى صفحة الحدث للاطلاع على التوكن المدعومة للاكتتاب والتفاصيل الدقيقة الخاصة بكل مشروع.





سيتم عرض سعر التوكن المخصصة للاكتتاب باستخدام USDT أو MX على صفحة حدث Launchpad قبل بدء فترة الاكتتاب.





نعم. في حال نجاح اشتراكك، سيتم خصم المبلغ المقابل. في حال فشله، سيتم إلغاء تجميد رصيدك وإعادته بالكامل إلى محفظة العقود الفورية الخاصة بك خلال 24 ساعة.









في حال عدم وجود اكتتاب زائد (أي أن إجمالي مبالغ الاكتتاب ≤ إجمالي عدد التوكنات المعروضة): يتم توزيع التوكنات مباشرة حسب مبلغ المشاركة. (مثال: 1 USDT يساوي = X توكن)

في حال وجود اكتتاب زائد (أي أن إجمالي مبالغ الاكتتاب > إجمالي عدد التوكن المعروضة): يتم توزيع التوكن بنسبة مئوية.يتم احتساب التوكن المخصصة لكل مستخدم كالآتي: عدد التوكنات المخصصة = (قيمة مشاركة المستخدم / إجمالي قيمة المشاركات) × إجمالي عدد التوكن

في حالات الاكتتاب الزائد، تُوزّع الأسهم بشكل متناسب. إذا كان المبلغ المخصص أقل من 0.00000001 (ثمانية أرقام عشرية)، فقد يُعتبر غير صالح ويُعاد.





نعم. قد يحدث عطل لأسباب مثل عدم إكمال المهام، أو قلة المخصصات، أو إلغاء المشروع، أو سوء استخدام الحساب. في هذه الحالات، سيتم استرداد أموالك بالكامل إلى محفظة محفظة العقود الفورية الخاصة بك خلال 24 ساعة.





يرجى مراجعة صفحة حدث Launchpad للاطلاع على جدول توزيع التوكن. بعد التوزيع، يُمكنك الاطلاع على المكافآت ضمن المحفظة ← فوري← بيان العقود الفورية← الأحداث/ المدخرات ← Launchpad.









في معظم الحالات، يُمكن تداول التوكن فورًا. يُرجى مراجعة إعلان المشروع المُحدد لمعرفة ما إذا كانت فترة الحظر سارية.





لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة حدث Launchpad.



