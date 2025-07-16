ما هو هجوم سيبيل؟





يعود أصل مصطلح هجوم سيبيل إلى كتاب "سيبيل"، الذي يروي دراسة حالة لامرأة تعاني من اضطراب الهوية الانفصالية، مما يعكس سلوك المهاجمين الذين ينشئون هويات زائفة متعددة. يشير هجوم سيبيل إلى المهاجمين الخبيثين الذين ينشئون هويات أو عقدًا زائفة متعددة في شبكة البلوكتشين للحصول على نفوذ وسيطرة غير مبررين. يمكن للمهاجمين استخدام هذه الهويات الزائفة العديدة للتلاعب بالشبكة أو تعطيل وظائفها أو الانخراط في أنشطة ضارة أخرى.





كانت هجمات سيبيل موجودة منذ ولادة الإنترنت، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم إمكانية ربط الهويات الحقيقية بشكل مباشر بالهويات عبر الإنترنت. والمثال الأكثر شيوعًا لهجوم سيبيل في الحياة اليومية هو التلاعب بالأصوات. على سبيل المثال، في مسابقة تحدد فيها الأصوات الجوائز، قد تبحث عن أفراد متخصصين في التلاعب بالأصوات للإدلاء بأصواتهم لك، أو قد تنشئ حسابات وهمية متعددة للتصويت لنفسك. وعلى الرغم من أن هذه الأصوات قد تأتي من أجهزة وعناوين IP مختلفة، إلا أنها في الأساس هويات مزيفة أنشأتها أنت، مما يجعل هذا المثال الأكثر شيوعًا لهجوم سيبيل.









الهدف الأساسي من هجوم سيبيل ليس بالضرورة إلحاق الضرر المباشر بالشبكة ولكن توسيع نفوذ الشخص عليها، وبالتالي التسبب في المزيد من الاضطراب. يمكن أن يشمل هذا نشر معلومات كاذبة، أو رفض الخدمات للعقد الشرعية، أو حتى التأثير على آلية الإجماع للتحقق من صحة معاملات معينة فقط. تمامًا كما في مثالنا السابق، فإن فعل التلاعب بالأصوات لا يلحق الضرر بالضرورة بنظام التصويت ولكنه بدلاً من ذلك يستغل النفوذ (مزيد من الأصوات) للحصول على فوائد (جوائز).









يمكن أن تمنع هجمات سيبيل المستخدمين العاديين من استخدام الشبكة والوصول إليها بشكل طبيعي. ينشئ المهاجمون عددًا كافيًا من الهويات المزيفة لخداع العقد الصادقة في التصويت، مما يتسبب في توقف شبكة بلوكتشين عن إرسال أو استقبال الكتل، وبالتالي منع المستخدمين الآخرين من المشاركة في الشبكة. على سبيل المثال، إذا تم اتخاذ قرار في مشروع عملة مشفرة من خلال تصويت العقد على الشبكة، يمكن للمهاجمين إنشاء آلاف الحسابات المزيفة للتأثير على عملية اتخاذ القرار.









عادةً ما يكون هدف هجوم سيبيل هو الشبكة بأكملها، بهدف التلاعب بنظام مصداقية بروتوكول الشبكة. يمكن أن يوفر هجوم سيبيل الناجح للمهاجمين أكثر من نصف (أي ≥51%) من إجمالي قوة الحوسبة، مما يمنحهم إمكانية الوصول والتحكم. عندما يتحكم المهاجمون بأكثر من 51% من قوة الحوسبة في الشبكة، يمكنهم عكس المعاملات أو تغيير ترتيب المعاملات، مما يؤدي إلى مشكلة "الإنفاق المزدوج".





يشير الإنفاق المزدوج إلى إنفاق نفس الأموال عدة مرات. على شبكات مثل Bitcoin SV (BSV) وEthereum Classic (ETC) وما إلى ذلك، كانت هناك حالات من مشكلات الإنفاق المزدوج بسبب سيطرة المهاجمين على أكثر من 51% من قوة الحوسبة.









لقد أصبح اصطياد الإيردروب شكلاً جديدًا من أشكال هجوم سيبيل. يقوم صائدو الإيردروب بإنشاء العديد من الحسابات والتفاعل بشكل مقصود مع العقود الذكية والبروتوكولات للحصول على حصة كبيرة من توكن المشروع الموزع من خلال الإيردروب. قد ترى بعض المستخدمين على الشبكة يحققون الحرية المالية بعد إصدارات معينة من الإيردروب للمشروع. في الأساس، يستخدمون طريقة هجوم سيبيل لإنشاء عدد كبير من الحسابات والمشاركة في عمليات تداول المشاريع في المرحلة المبكرة للاستفادة في النهاية من توزيعات الإيردروب.





يؤدي هذا الشكل من هجوم سيبيل إلى تعطيل النية الأصلية للمشاريع لتوزيع التوكن بالتساوي، مما يدفع فرق المشروع إلى اتخاذ إجراءات مضادة لسيبيل قبل توزيعات الإيردروب. قد تتضمن هذه الإجراءات اكتشاف IP وتحليل ارتباط الحساب والإبلاغ المتبادل وتدابير أخرى لمنع التوكن من التركيز في أيدي عدد قليل من صائدي الإيردروب، وبالتالي تجنب المواقف التي يتم فيها بيع التوكن فورًا بعد الإدراج، مما يتسبب في انخفاض الأسعار.













تستخدم العديد من البلوكتشين آليات إجماع مختلفة لمقاومة هجمات سيبيل، مثل POW (إثبات العمل) أو POS (إثبات الحصة)، مما يزيد من التكلفة الحسابية لإنشاء كتل لمنع هجمات سيبيل في حالة POW، أو مخاطر الأصول، في حالة POS. لا تؤدي آليات الإجماع إلا إلى زيادة تكلفة هجوم سيبيل الناجح، مما يجعل الهجوم غير عملي، لكنها لا تقضي على هجمات سيبيل بشكل كامل.





على سبيل المثال، إذا أراد أحد المهاجمين على شبكة بيتكوين التحكم في أكثر من نصف قوة الحوسبة في الشبكة، فسوف يحتاج إلى شراء عدد كبير من معدات التعدين المتقدمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكاليف الكهرباء والمساحة والصيانة المستمرة لا يمكن تصورها. تضمن آلية إجماع إثبات العمل (POW) أمان شبكة بيتكوين وتزيد من تكلفة الهجمات على المهاجمين.









تحدث هجمات سيبيل لأن الهويات في العالم الحقيقي لا يمكن مطابقتها مباشرة بالهويات عبر الإنترنت. إن استخدام التحقق من الهوية من قبل طرف ثالث يتحقق من الهويات الفردية. إذا تم تحديد الهويات الشخصية وهوياتها عبر الإنترنت المقابلة بشكل فريد ولا يمكن تزويرها، فمن الناحية النظرية، لن تحدث هجمات سيبيل. في صناعة البلوكتشين، تعد المشاريع في قطاع الهوية اللامركزية (DID)، مثل الهويات على السلسلة والسمعة على السلسلة، محاولات لحل تفرد الهويات في العالم الحقيقي والهويات عبر الإنترنت.





