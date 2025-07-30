1. ما هي الخريطة الحرارية؟ أداة بصرية لتتبع اتجاهات السوق الخريطة الحرارية للعقود الآجلة هي أداة تحليل بيانات مرئية تقدمها MEXC. تتيح هذه الخريطة للمستخدمين الاطلاع بسرعة على الأداء الفوري لأزواج التد1. ما هي الخريطة الحرارية؟ أداة بصرية لتتبع اتجاهات السوق الخريطة الحرارية للعقود الآجلة هي أداة تحليل بيانات مرئية تقدمها MEXC. تتيح هذه الخريطة للمستخدمين الاطلاع بسرعة على الأداء الفوري لأزواج التد
ما هي الخريطة الحرارية؟ دليل مستخدم الخريطة الحرارية على MEXC

1. ما هي الخريطة الحرارية؟ أداة بصرية لتتبع اتجاهات السوق


الخريطة الحرارية للعقود الآجلة هي أداة تحليل بيانات مرئية تقدمها MEXC. تتيح هذه الخريطة للمستخدمين الاطلاع بسرعة على الأداء الفوري لأزواج التداول الرائجة على المنصة من خلال عروض رسومية سهلة الاستخدام. باستخدام هذه الخريطة، يمكن للمستخدمين عرض أفضل 10 إلى أفضل 50 زوجًا من أكثر أزواج التداول نشاطًا ضمن نطاق زمني محدد، مُرتبةً إما حسب حجم التداول أو تغير السعر، مما يُساعدهم على تحديد فرص السوق النشطة بسرعة.

حاليًا، تدعم الخريطة الحرارية للعقود الآجلة بيانات عقود العقود الآجلة فقط. تُمكّن هذه الخريطة المستخدمين من تحليل أداء عقود العقود الآجلة الدائمة بناءً على حجم التداول أو نسبة تغير السعر.

في الخريطة الحرارية للعقود الآجلة على MEXC، يُمثل كل زوج تداول عقود آجلة بكتلة ملونة. كلما كبرت الكتلة، زاد حجم التداول. كلما كان اللون أعمق أو أكثر حيوية، زاد تغير السعر خلال الـ 24 ساعة الماضية. من خلال مراقبة هذه المؤشرات المرئية، يُمكن للمستخدمين بسهولة تحديد العقود التي تجذب اهتمامًا كبيرًا في السوق وتشهد تقلبات قوية.


كما هو موضح في الصورة أعلاه، يظهر عقد BTCUSDT الآجل الدائم ككتلة حمراء كبيرة على الخريطة الحرارية، بينما يظهر عقد PENGUUSDT بكتلة خضراء صغيرة. يشير هذا إلى أنه على الرغم من انخفاض سعر عقد BTCUSDT بشكل ملحوظ خلال الـ 24 ساعة الماضية، إلا أنه حافظ على حجم تداول مرتفع، ويعزى ذلك على الأرجح إلى التراجع الذي حدث بعد تجاوز سعر BTC مبلغ 120,000 دولار أمريكي. في المقابل، شهد عقد PENGU ارتفاعًا طفيفًا في السعر ولكن بحجم تداول منخفض. بمقارنة الاثنين، يمكن للمتداولين التفكير في إعطاء الأولوية لاستراتيجيات البيتكوين.

2. الميزات والمزايا الرئيسية للخريطة الحرارية للعقود الآجلة


2.1 التعرف بسرعة على مراكز السوق الرائجة


تُظهر الخريطة الحرارية حجم التداول وحركات الأسعار، مما يُمكّن المستخدمين من تحديد العقود الأكثر تداولاً في السوق بسرعة. على سبيل المثال، عادةً ما تُمثل الكتلة الحمراء الكبيرة عقداً ذا حجم تداول مرتفع مع انخفاض كبير في السعر، مما يُشير إلى زخم هبوطي قوي. في المقابل، قد تُشير الكتلة الكبيرة المظللة باللون الأخضر إلى عقد ذي حجم تداول مرتفع يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في السعر، مما يُشير إلى نشاط صعودي.

2.2 تصفية فرص التداول بدقة


تتيح الخريطة الحرارية التصفية حسب حجم التداول أو تغير السعر على مدار 24 ساعة، مما يجعلها أداة فعّالة لتطوير استراتيجيات تتبع الاتجاه أو الانعكاس. عند دمجها مع أدوات التحليل الفني مثل TradingView أو أنماط الشموع، تُحسّن وظيفة التصفية هذه دقة قرارات التداول بشكل ملحوظ.

2.3 تجربة بصرية وتفاعلية


مقارنةً بجداول البيانات التقليدية، تُقدّم الخريطة الحرارية واجهة استخدام أكثر سهولة. يُتيح استخدام اللون وحجم الكتلة رؤية إشارات التداول الرئيسية فورًا، مما يُغني عن الحسابات المعقدة.

3. كيفية قراءة الخريطة الحرارية للعقود الآجلة


في الخريطة الحرارية، تُمثل الكتل الأكبر حجم تداول أعلى، مما قد يُشير أيضًا إلى ارتفاع معنويات السوق وتقلبات أسعار أعلى. ويمكن تأكيد ذلك بمقارنة بيانات تغير الأسعار على مدار 24 ساعة. بالتركيز على العقود التي تُمثلها الكتل الأكبر، يُمكن للمتداولين تحديد الأدوات الأكثر تداولًا بسرعة. إليك بعض الأمثلة النموذجية:

الحالة 1: حجم تداول مرتفع وارتفاع قوي في الأسعار


يظهر العقد باعتباره أكبر كتلة على الخريطة الحرارية بلون أحمر عميق، مما يشير إلى أن التوكن شهد انخفاضًا كبيرًا في السعر ونشاط تداول مرتفعًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الحالة الثانية: حجم تداول مرتفع وانخفاض حاد في الأسعار


تشير الكتلة الكبيرة المظللة باللون الأخضر العميق إلى أن التوكن يشهد تداولًا نشطًا وسط ارتفاع حاد في الأسعار.

الحالة 3: حجم تداول منخفض وتقلبات عالية في الأسعار


قد تُمثل الكتلة الصغيرة ذات اللون الداكن عقدًا في المراحل الأولى من الاختراق أو عقدًا متأثرًا بتركيز رأس المال. قد تكون هذه العقود مناسبة للمضاربة قصيرة الأجل للمتداولين ذوي المخاطر العالية.

تحذير من المخاطر: تعكس الخريطة الحرارية البيانات التاريخية فقط، وقد تتغير معنويات السوق بسرعة. نظرًا لمحدودية أبعاد البيانات، يُنصح بشدة بدمج الخريطة الحرارية مع مؤشرات فنية وأدوات تحليل أخرى لضمان دقة قرارات التداول.

4. دليل مستخدم الخريطة الحرارية للعقود الآجلة: تعليمات الموقع الإلكتروني والتطبيق


في الوقت الحالي، تدعم الخريطة الحرارية على MEXC بيانات العقود الآجلة فقط.

4.1 نسخة الموقع الإلكتروني


قم بزيارة الموقع الرسمي لـ MEXC وقم بتسجيل الدخول. من شريط التنقل العلوي، انقر فوق الأسواق، ثم حدد الخريطة الحرارية في صفحة الأسواق لعرض الخريطة الحرارية.


يمكنك اختيار تصفية الخريطة الحرارية حسب الحجم أو التغير خلال 24 ساعة، مع دعم عرض أفضل 50 كريبتو. إذا كنت تفضل منطقة زمنية محددة، يمكنك تعديلها في أقصى يمين الخريطة الحرارية.

تمثل الألوان المختلفة نطاقات مختلفة لتغيرات الأسعار. مرر مؤشر الماوس فوق مقياس الألوان على اليمين لعرض نطاق النسبة المئوية الدقيق الذي يمثله كل لون. عند تمرير مؤشر الماوس فوق مربع محدد على الخريطة الحرارية، سيعرض اسم زوج التداول، وحجم التداول، وتغير السعر خلال 24 ساعة. بالنقر على المربع، ستنتقل مباشرةً إلى صفحة التداول المقابلة، حيث يمكنك بدء تداول زوج العقود الآجلة المحدد.


4.2 نسخة التطبيق


افتح تطبيق MEXC، وانقر فوق المزيد في الصفحة الرئيسية، ثم انتقل إلى العقود الآجلة وبيانات السوق، وانقر فوق الخريطة الحرارية لعرض الخريطة الحرارية للعقود الآجلة



في صفحة الخريطة الحرارية، انقر على المرشحات في الزاوية العلوية اليمنى. يمكنك اختيار الفلترة حسب الحجم أو التغير خلال 24 ساعة، مع دعم لما يصل إلى أفضل 50 كريبتو.

إذا كنت تفضل منطقة زمنية محددة، يمكنك تعديلها من قائمة الفلترة نفسها. تشير الألوان المختلفة إلى مستويات مختلفة من تغير السعر. انقر على زر تعليقات شروح تغير السعر لعرض نطاقات النسب المئوية المقابلة لكل لون.

عند النقر على مربع محدد في الخريطة الحرارية، سيعرض اسم زوج التداول، وحجم التداول، وتغير السعر خلال 24 ساعة. انقر على تداول الآن للانتقال مباشرةً إلى صفحة التداول ذات الصلة، حيث يمكنك بدء تداول زوج العقود الآجلة المحدد.


مقارنةً بإصدار الموقع الإلكتروني، يتضمن إصدار التطبيق ميزة مشاركة. في صفحة الخريطة الحرارية، انقر على أيقونة المشاركة الدائرية في الزاوية العلوية اليسرى لفتح واجهة المشاركة. في الأسفل، اختر تحميل أو مشاركة لإكمال عملية المشاركة.


5. خاتمة


الخريطة الحرارية لعقود MEXC الآجلة أداة قيّمة لتحسين كفاءة التداول. بالمقارنة مع جداول البيانات التقليدية، توفر هذه الخريطة الحرارية المرئية عرضًا أوضح وأكثر سهولة في الاستخدام لحجم التداول وتغيرات الأسعار على مدار 24 ساعة لأزواج تداول العقود الآجلة، مما يجعلها مفيدة بشكل خاص لتحديد نقاط التداول الرئيسية في السوق بسرعة.

من خلال العرض المرئي لحركة الحجم والسعر، يمكن للمستخدمين تصفية الأزواج المتداولة بنشاط بكفاءة وتطوير استراتيجيات دخول وخروج أكثر منطقية. مع ذلك، من المهم تذكر أن الخريطة الحرارية أداة مساعدة، فلا يمكن لأي مؤشر بمفرده أن يحل محل التحليل الشامل للسوق.

نوصي باستخدام تاخريطة الحرارية للعقود الآجلة مع مؤشرات تداول أخرى وأدوات إدارة مخاطر مناسبة لاتخاذ قرارات مدروسة والتعامل بشكل أفضل مع تقلبات السوق.

