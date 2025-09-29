ما هي حدود مخاطر العقود الآجلة في MEXC؟ وكيف تُفيد تداولك؟





في تداول العملات المشفرة، يُفضّل المتداولون العقود الآجلة الدائمة لما تتمتع به من رافعة مالية عالية ومرونة. ومع ذلك، مع ازدياد تقلبات السوق، تزداد المخاطر المرتبطة بتداول العقود الآجلة. لحماية مصالح المتداولين والحفاظ على استقرار السوق، أطلقت MEXC آليةً للحد من مخاطر العقود الآجلة لمواجهة المخاطر المحتملة في ظل ظروف السوق القاسية.













حدود مخاطر العقود الآجلة من MEXC هي آلية ديناميكية مصممة خصيصًا لتداول العقود الآجلة الدائمة. وهي تُسهم في الحد من المخاطر المحتملة خلال تقلبات السوق غير الاعتيادية والظروف القاسية. من خلال تعديل مستويات الرافعة المالية، وحدود الصفقات، ومعدلات هامش الصيانة، تضمن MEXC استقرار السوق وتقلل من احتمالية المخاطر النظامية الناجمة عن التقلبات الحادة في الأسعار.





الأهداف الأساسية:

الحفاظ على استقرار السوق: منع عمليات التصفية واسعة النطاق في ظل ظروف السوق القاسية.

حماية مصالح المتداولين: ت قليل المخاطر المرتبطة بالرافعة المالية العالية ومساعدة المستخدمين على حماية صفقاتهم.

تحسين بيئة التداول: ضمان عدالة السوق ومنع الاختلالات الناجمة عن الإجراءات الأحادية من قِبل كبار المتداولين.





في جوهرها، تُعدّ حدود المخاطر مجموعة من التدابير الموضوعة للحد من مخاطر التداول والخسائر المحتملة. في الأسواق شديدة التقلب، قد يُسبب المتداولون الذين يحتفظون بصفقات كبيرة برافعة مالية عالية مخاطر تصفية كبيرة. في حال استنفاد صندوق التأمين، قد يتم تفعيل نظام التخفيض التلقائي للرافعة المالية (ADL)، مما يُعرّض المتداولين الآخرين لمخاطر إضافية.





لمعالجة هذه المشكلة، تُطبّق MEXC آلية تحديد المخاطر على جميع حسابات التداول. يعتمد النظام نموذج هامش متدرج لإدارة المخاطر: يُحدَّد الحد الأقصى لحجم الصفقة بناءً على مستوى الرافعة المالية المُختار. كلما ارتفع مستوى الرافعة المالية، قلّ الحد الأقصى المسموح به لحجم الصفقة. يُمكن للمستخدمين تعديل الرافعة المالية حسب رغبتهم، ويُحسب مُتطلب الهامش الأولي بناءً على مستوى الرافعة المالية المُختار.





العقود الآجلة من شريط التنقل العلوي للدخول إلى صفحة تداول العقود الآجلة. ثم اختر حد المخاطرة وانقر على عرض جميع حدود مخاطر العقود الآجلة للوصول إلى معلومات مفصلة حول مستوى حدود المخاطرة. على موقع MEXC الإلكتروني الرسمي، انقر علىمن شريط التنقل العلوي للدخول إلى صفحة تداول العقود الآجلة. ثم اختروانقر على عرض جميعللوصول إلى معلومات مفصلة حول مستوى حدود المخاطرة.









في صفحة معلومات حدود مخاطر العقود الآجلة، حدد زوج العقود الآجلة الذي ترغب في عرضه. ستعرض الصفحة بعد ذلك تفاصيل حدود المخاطر المقابلة. على سبيل المثال، يوضح الشكل أدناه مستويات حدود المخاطر لعقود BTCUSDT الآجلة الدائمة









1) في الصفحة الرئيسية لتطبيق MEXC، اضغط على العقود الآجلة.

2) في صفحة تداول العقود الآجلة، اضغط على زر الإعدادات [...] في الزاوية العلوية اليمنى.

3) اختر معلومات العقود الآجلة.

4) انتقل إلى صفحة حدود المخاطر، ثم اختر زوج العقود الآجلة الدائمة الذي تريد عرضه. ستُعرض في الصفحة تفاصيل حدود المخاطر المقابلة. على سبيل المثال، يوضح الشكل أدناه مستويات حدود المخاطر لعقود BTCUSDT الدائمة.

















الرافعة المالية تحدد بشكل مباشر الحد الأقصى لكمية الصفقة التي يمكن للمستخدم الاحتفاظ بها، فكلما ارتفعت الرافعة المالية صغرت كمية الصفقة القصوى. على سبيل المثال، يحتوي حد المخاطر لعقود ETHUSDT الدائمة على ستة مستويات، حيث تختلف كمية الصفقة القصوى باختلاف مستوى الرافعة المالية، فعند ضبط الرافعة المالية على 500x تكون كمية الصفقة حوالي 671,829 USDT، بينما عند تعديل الرافعة المالية إلى 20x ترتفع كمية الصفقة إلى 44,788,600 USDT.













يتم تحديد معدل هامش الصيانة للمستخدم بناءً على كمية الصفقة وليس على الرافعة المالية، وهذا يعني أن معدل هامش الصيانة لا يتأثر بإعدادات الرافعة المالية.





وكما هو موضح في مستويات حدود المخاطر لعقود ETHUSDT الدائمة، كلما زادت كمية الصفقة ارتفع معدل هامش الصيانة المطلوب. فعلى سبيل المثال، إذا كانت كمية الصفقة ضمن النطاق 0~671,829 USDT يكون معدل هامش الصيانة المطبق هو 0.1%، وإذا ارتفعت كمية الصفقة إلى النطاق 17,915,440~44,788,600 USDT يرتفع معدل هامش الصيانة المطبق إلى 2%.





ومن المهم ملاحظة أن MEXC قد تقوم بتعديل الحد الأقصى للرافعة المالية لأزواج تداول مختلفة، وكذلك الحد الأقصى المسموح به لكمية الصفقة ضمن مستويات رافعة مالية محددة، وذلك استجابةً لظروف السوق. لذلك يُرجى متابعة أحدث إعلانات MEXC باستمرار.





إن معدل هامش الصيانة يؤثر بشكل مباشر على سعر التصفية، فإذا انخفض رصيد الهامش لصفقة ما عن هامش الصيانة المطلوب، فسيتم تقليص الصفقة أو تصفيتها. لذلك، يُنصح المستخدمون بشدة بمتابعة أرصدة الهوامش الخاصة بهم بعناية لتجنب التصفية.





وأثناء فترات التقلبات السعرية غير الطبيعية أو ظروف السوق القاسية، قد يقوم النظام بتنفيذ تدابير إضافية للحفاظ على استقرار السوق، والتي قد تشمل – على سبيل المثال لا الحصر – تعديل الحد الأقصى للرافعة المالية، وحدود كمية الصفقات، ومعدلات هامش الصيانة عبر المستويات المختلفة.





ولمعالجة التقلبات الشديدة في السوق، تعمل آلية الحد من المخاطر في MEXC من خلال ثلاثة تدابير أساسية:









في حال حدوث تقلبات غير طبيعية في السوق، قد تُعدّل MEXC الحد الأقصى للرافعة المالية المتاحة بشكل ديناميكي. على سبيل المثال:

في الأسواق المستقرة، قد يستخدم المتداولون رافعة مالية تصل إلى 125x على العقود الآجلة الدائمة.

وفي فترات التقلبات الحادة، قد يقوم النظام بخفض الحد الأقصى للرافعة المالية إلى 50x أو أقل لتقليل مخاطر التصفية.

تعمل هذه الآلية على تقليل احتمالية التصفية عند استخدام رافعة مالية عالية، وتساعد المتداولين على إدارة الخسائر المحتملة بشكل أكثر فعالية في ظل ظروف السوق المتقلبة، مما يعزز من سلامة رأس المال وإدارة المخاطر بشكل عام.









تطبق MEXC حدود صفقات متدرجة بناءً على كمية الصفقة لمنع تأثر السوق بشكل غير متناسب بالصفقات الكبيرة. على سبيل المثال:

تكون حدود الصفقات أصغر عند استخدام رافعة مالية أعلى.

وتكون حدود الصفقات أكبر عند استخدام رافعة مالية أقل.

يساعد هذا الهيكل في منع أي مستخدم من الاحتفاظ بصفقة ضخمة قد تخل بتوازن السوق، كما يساهم في التحكم بمخاطر السيولة النظامية، مما يضمن الاستقرار والعدالة في بيئة التداول.









معدل هامش الصيانة هو الحد الأدنى لنسبة الهامش المطلوبة للإبقاء على الصفقة مفتوحة. قد تقوم MEXC بتعديل هذه المعدلات في ظل ظروف السوق القاسية:

الأسواق المستقرة: تكون معدلات هامش الصيانة أقل، مما يسمح للمستخدمين بالاحتفاظ بمزيد من الأموال المتاحة.

الأسواق المتقلبة: يتم رفع معدلات هامش الصيانة لضمان احتفاظ المستخدمين بهامش كافٍ لدعم صفقاتهم.

يساهم هذا التعديل في رفع عتبة التصفية وتقليل احتمالية حدوثها، مع ضمان وجود مستويات هامش كافية عبر النظام لتخفيف أزمات السيولة والحفاظ على استقرار السوق.









آلية حدود المخاطر في MEXC ليست مجرد أداة أساسية للحفاظ على استقرار السوق، بل توفر أيضًا فوائد كبيرة للمتداولين الأفراد. وتشمل مزاياها العملية ما يلي:





تقليل مخاطر التصفية: بينما يمكن للرافعة المالية العالية تضخيم الأرباح، فإنها أيضًا تزيد من حجم الخسائر. تقوم حدود المخاطر بضبط الرافعة المالية ومتطلبات الهامش ديناميكيًا، مما يقلل بشكل فعال من احتمالية التصفية أثناء تقلبات السوق الحادة.

تحسين إدارة رأس المال: تساعد الآلية المتداولين على إدارة الصفقات والهامش بشكل أكثر حكمة، وتشجع على استراتيجيات مرنة بدل العمليات المتهورة. على سبيل المثال، عندما تكون الرافعة المالية محدودة، يجب على المتداولين تخصيص هامش أكبر، مما يجبرهم على التخطيط لتوزيع رأس المال بعناية قبل الدخول في الصفقات.

زيادة شعور الأمان: غالبًا ما تؤدي الأسواق المتقلبة إلى إثارة الذعر بين المتداولين. تضيف حدود المخاطر طبقة حماية إضافية، مما يقلل من احتمالية التصفية الناتجة عن الذعر بسبب تحركات الأسعار المفاجئة.

تعزيز عدالة السوق: تنطبق حدود المخاطر على كل من المتداولين الكبار والصغار على حد سواء، مما يمنع أي مشارك منفرد من التأثير بشكل مفرط على الأسعار ويضمن تطوير سوق أكثر صحة.









من خلال الفهم الكامل لآلية حدود المخاطر في MEXC، يمكن للمتداولين اعتماد الاستراتيجيات التالية لتعزيز أداء تداولهم:





استخدام الرافعة المالية المناسبة: في الأسواق شديدة التقلب، يُنصح باختيار رافعة مالية منخفضة لتقليل المخاطر. حتى إذا كانت الرافعة العالية متاحة، اختر دائمًا مستوى يتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر.

التحكم في حجم الصفقات: تجنب اتخاذ صفقات كبيرة الحجم، خاصة خلال فترات التقلب العالية. حدد أحجام صفقات معقولة بناءً على حدود المخاطر لضمان توفر هامش كافٍ لأي زيادات محتملة.

تحديد مستويات وقف الخسارة وأخذ الأرباح: ضع مستويات وقف خسارة واضحة قبل فتح الصفقة لتقليل الخسائر غير القابلة للتحكم. في الوقت نفسه، حدد أهدافًا واقعية لجني الأرباح لتثبيت المكاسب عند تحقيقها.

البقاء على اطلاع بالإعلانات السوقية: تقوم MEXC بتحديث تعديلات حدود المخاطر بانتظام من خلال الإعلانات الرسمية. يجب على المتداولين متابعة هذه التغييرات عن كثب وضبط استراتيجياتهم وفقًا لذلك.





آلية حدود المخاطر في MEXC هي وسيلة حماية رئيسية للسوق تحمي أموال المتداولين أثناء التقلبات الشديدة مع الحفاظ على استقرار السوق العام. من خلال ضبط الرافعة المالية وحدود الصفقات ومعدل هامش الصيانة بشكل ديناميكي، توفر MEXC للمتداولين تجربة أكثر أمانًا في البيئات عالية المخاطر.





بالنسبة للمتداولين، فإن فهم هذه الآلية وتطبيقها لا يقلل من مخاطر التداول فحسب، بل يحسن أيضًا إدارة رأس المال ويعزز الربحية على المدى الطويل. قبل الانخراط في تداول العقود الآجلة الدائمة، يُنصح المتداولون بدراسة القواعد ذات الصلة بعناية وتصميم خطة تداول تتناسب مع قدرتهم الفردية على تحمل المخاطر.









إخلاء مسؤولية: لا تُشكل هذه المادة نصيحةً بشأن الاستثمارات، أو الضرائب، أو الشؤون القانونية، أو المالية، أو المحاسبة، أو الاستشارات، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها ليست توصيةً بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" معلوماتٍ للرجوع إليها فقط، ولا تُشكل نصيحةً استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة والاستثمار بحذر. جميع قرارات الاستثمار ونتائجها تقع على عاتق المستخدم وحده.



