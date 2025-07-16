عند شراء التوكن، يختار الأشخاص عادةً التوكن من المشاريع التي يعرفونها جيدًا أو التوكن التي يوصي بها الأصدقاء. ومع ذلك، حتى بالنسبة للتوكن الموصى بها، من المهم أن يكون لديك بعض الفهم الأساسي للتوكن بعدعند شراء التوكن، يختار الأشخاص عادةً التوكن من المشاريع التي يعرفونها جيدًا أو التوكن التي يوصي بها الأصدقاء. ومع ذلك، حتى بالنسبة للتوكن الموصى بها، من المهم أن يكون لديك بعض الفهم الأساسي للتوكن بعد
فهم معلومات التوكن الأساسية على MEXC

عند شراء التوكن، يختار الأشخاص عادةً التوكن من المشاريع التي يعرفونها جيدًا أو التوكن التي يوصي بها الأصدقاء. ومع ذلك، حتى بالنسبة للتوكن الموصى بها، من المهم أن يكون لديك بعض الفهم الأساسي للتوكن بعد شرائه.

على منصة MEXC، تأتي التوكن المدرجة للتداول عادةً مع مقدمات مقابلة، مما يجعل من الملائم لك التعرف على هذه التوكن. دعنا نستخدم MX Token كمثال للتوضيح.

الموقع الإلكتروني


قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة MEXC والوصول إلى واجهة التداول. اختر [معلومات التوكن] الموجودة أعلى مخطط K-line. هناك، يمكنك العثور على معلومات حول MX توكن، بما في ذلك المقدمة والاسم وسعر الإصدار ووقت الإصدار والحد الأقصى للعرض والروابط ذات الصلة. كما هو موضح في الصورة أدناه، يمكنك الحصول بسرعة على المعلومات الأساسية لتوكن MX من خلال هذا الملخص.


التطبيق


في التطبيق، أسفل مخطط K-line، حدد [معلومات]، ويمكنك الوصول إلى معلومات أساسية حول العملة المشفرة ذات الصلة، بما في ذلك وقت الإصدار، والعرض الأقصى، والعرض المتداول، وسعر الإصدار، والتعريف، والروابط الرسمية. هذه المعلومات متوافقة مع إصدار الموقع الإلكتروني.


حدد [بيانات التداول]، ويمكنك أيضًا الوصول إلى تحليل مخطط بيانات تداول العملات المشفرة الحالي، بما في ذلك "تحليل تدفق الأموال" و"صافي تدفق الطلبات الكبيرة الأخيرة على مدار 5 أيام" و"صافي تدفق الأموال على مدار 24 ساعة".

في مخطط "تحليل تدفق الأموال"، تعتبر أوامر المشتري المنفذة من جانب متخذ السوق أوامر شراء، بينما تعتبر أوامر المشتري المنفذة من جانب صانع السوق أوامر بيع. يتم تحديد عتبات الأوامر الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بناءً على متوسط مبلغ المعاملة خلال فترة معينة لزوج التداول. يمكنك اختيار أطر زمنية مختلفة لمراقبة التغييرات في تدفق الأموال.

تعرض هذه المخططات الثلاثة، "تحليل تدفق الأموال" و"صافي تدفق الطلبات الكبيرة الأخيرة على مدار 5 أيام" و"صافي تدفق الأموال على مدار 24 ساعة"، بشكل أساسي التغيرات في تدفق الأموال خلال فترات زمنية مختلفة. يمكنك إصدار أحكامك الخاصة حول اتجاهات السوق بناءً على هذه المخططات. بالإضافة إلى ذلك، تدعم جميع المخططات وظيفة المشاركة.


توفر MEXC معلومات أساسية عن التوكن ومؤشرات البيانات للتوكن المدرجة، مما يساعدك على فهم المعلومات الأساسية للتوكن الذي تريد تداوله بسرعة.

إذا كنت تريد فهمًا أكثر شمولاً للتوكن، فيمكنك الوصول إلى معلومات حول التوكن من خلال الموقع الرسمي للمشروع أو مواقع البيانات المتخصصة التابعة لجهات خارجية. يمكن أن يساعدك هذا في اتخاذ قرار الشراء النهائي.


