تداول العملات المشفرة بمسؤولية

1.ما هو التداول المسؤول؟


في أنشطة التداول اليومية، غالبًا ما تتأثر قراراتنا بالظروف المالية، وFOMO (الخوف من الفوات)، وتقلبات الأرباح والخسائر. يحدث التداول المسؤول عندما يعترف المتداولون تمامًا بالعوامل التي تؤثر على قرارات استثماراتهم ويتخذون تدابير لتجنب تلك التأثيرات، مما يسمح لهم بوضع استراتيجيات استثمارية مستنيرة.

2.كيف تتداول العملات المشفرة بمسؤولية


يتجاوز التداول مجرد شراء وبيع العملات. إنه عملية تتضمن البحث عن المشاريع، وإدارة الصفقات، ووضع استراتيجيات التداول، وإدارة المخاطر. يتطلب تداول العملات المشفرة بمسؤولية إتقان هذه العملية لوضع استراتيجيات استثمار عقلانية.

2.1 البحث الشامل والدقيق


يجب أن تبدأ كل استراتيجية استثمارية ببحث موسع عن المشاريع. بينما توفر منصات مثل تعلم MEXC مقدمة للمشاريع الرائجة واتجاهات السوق، ينبغي أن يتجاوز بحثك الشخصي ذلك. سيساعدك البحث المفصل عن المشاريع على اتخاذ قرارات مستنيرة وتخصيص مواردك بشكل أفضل.

2.2 وضع خطة تداول


من الضروري فهم مستوى تحملك للمخاطر والحد من المخاطر التي يمكنك تحملها، حيث سيحدد ذلك حدود تداولك. عند صياغة خطة تداول، من المهم الحفاظ على عقلية منطقية غير متأثرة بالعواطف أو عوامل أخرى.

اعتبر العوامل التالية عند تطوير خطة تداول: نسبة إجمالي رأس المال المخصص للاستثمار، تنويع أصولك المشفرة، نسب تخصيص العملات المشفرة المختلفة، نوع تداول العملات المشفرة (فوري أو عقود آجلة)، نسبة الرافعة المالية (إذا كنت تتداول في العقود الآجلة)، نقاط الدخول والخروج، والحد الأقصى المقبول للخسارة.

2.3 حماية أصولك


سواء كانت على منصة تداول أو في محفظة، من الضروري حماية معلومات حسابك والمفاتيح الخاصة. تجنب النقر على روابط غير معروفة أو المشاركة في أي معاملات مالية مع غرباء، حيث إن هذه الأنشطة تحمل مخاطر عالية.

بالنسبة للمستخدمين الذين يتفاعلون بشكل متكرر على الإنترنت ويشاركون في مشاريع متنوعة، من المهم الحذر من محاولات التصيد التي تستهدف المفاتيح الخاصة للمحفظة الشخصية. فكر في استخدام محفظة غير متصلة بالإنترنت لتقليل مخاطر السرقة. كن حذرًا عند التفاعل مع مواقع من مصادر غير معروفة.

2.4 استخدم طلبات وقف الحد


ببساطة، تتضمن طلبات وقف الحد تحديد سعر معين لشراء أو بيع العملات المشفرة. يمكن للمتداولين استخدام طلبات وقف الحد لشراء العملات المشفرة بأسعار محددة مسبقًا والسيطرة على الأرباح أو الخسائر للأصول المحتفظ بها.

توفر MEXC طلبات وقف الحد لمساعدة المستخدمين في إدارة وتوجيه تداولاتهم بشكل أفضل. من خلال إعداد خطة تداول محددة مسبقًا، لا تحتاج إلى مراقبة السوق باستمرار. ستقوم المنصة بتنفيذ تعليمات التداول الخاصة بك، مما يوفر وضوحًا بشأن الأرباح والخسائر.

يرجى ملاحظة أن وقف الحد لا تضمن التنفيذ. ومع ذلك، إذا تم تنفيذها بنجاح، ستحصل على الأسعار المتوقعة أو حتى أسعار أفضل.

2.5 تجنب FOMO (الخوف من الفوات)


كثير من المتداولين، خاصة المبتدئين، يميلون إلى التداول المتهور المتأثر باتجاهات السوق، وتوصيات الأقران، أو الخوف من فقدان الفرص المحتملة.

الإنترنت مليء بالمعلومات المضللة والمحتالين الذين يستغلون هذا السلوك. من الضروري للمتداولين التحكم في مشاعرهم، وإجراء بحث شامل قبل الاستثمار في المشاريع، واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

2.6 تنويع استراتيجية استثمارك


يساعد تنويع استراتيجية الاستثمار على تقليل المخاطر من خلال توزيع مواردك على أصول مختلفة، مما يقلل من الخسائر المحتملة الناتجة عن عملة مشفرة واحدة. عند الاستثمار في العملات المشفرة، حدد توزيع الأصول الخاصة بك، وخصص نسبة أكبر للقطاعات التي تعرفها جيدًا، واتخذ قرارات بشأن القطاعات غير المألوفة فقط بعد اكتساب المعرفة الكافية.

2.7 فهم تداول العقود الآجلة


يمكن أن يكون تداول العقود الآجلة، الذي يستخدم الرافعة المالية لزيادة الأرباح بمبلغ أقل من رأس المال، مغريًا ولكنه يحمل أيضًا مخاطر التصفية القسرية وفقدان رأس المال. يحتاج المستخدمون إلى الوعي بالاختلافات بين العقود الآجلة المدعومة بالعملات والعقود الآجلة المدعومة بالـ USDT، وفهم مبادئ الرافعة المالية، وأن يكونوا مدركين للمخاطر المرتبطة بتداول العقود الآجلة. شارك في التداول بنهج عقلاني.


