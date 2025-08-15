في عالم تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، تُعد عقود USDT-M الآجلة وعقود Coin-M الآجلة من أكثر أنواع العقود الآجلة شيوعًا وتميزًا. بالنسبة للمتداولين، يُعد فهم الاختلافات بينهما، وكيفية البدء، واختيفي عالم تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، تُعد عقود USDT-M الآجلة وعقود Coin-M الآجلة من أكثر أنواع العقود الآجلة شيوعًا وتميزًا. بالنسبة للمتداولين، يُعد فهم الاختلافات بينهما، وكيفية البدء، واختي
عقود USDT-M الآجلة مقابل عقود Coin-M الآجلة | دليل شامل لأنواع عقود MEXC الآجلة

في عالم تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، تُعد عقود USDT-M الآجلة وعقود Coin-M الآجلة من أكثر أنواع العقود الآجلة شيوعًا وتميزًا. بالنسبة للمتداولين، يُعد فهم الاختلافات بينهما، وكيفية البدء، واختيار النوع المناسب، مفتاحًا لنجاح التداول.

1. عقود USDT-M الآجلة مقابل عقود Coin-M الآجلة: شرح الفروقات الرئيسية


1.1 ما هي العقود الآجلة USDT-M و Coin-M؟


عقود USDT-M الآجلة، والمعروفة أيضًا باسم العقود الآجلة الخطية، هي عقود آجلة تُقوّم وتُسوّى بعملات مستقرة مثل USDT. على بورصة MEXC، يُعدّ USDT عملة التسوية لجميع عقود USDT-M الآجلة. تكمن الميزة الرئيسية لهذا النوع من العقود في تسوية الأرباح والخسائر بعملة USDT، مما يُسهّل على المتداولين حساب العوائد بالعملات التقليدية - وهو أمر أكثر سهولة وبساطة للمبتدئين.

عقود Coin-M الآجلة، والمعروفة أيضًا باسم العقود الآجلة العكسية، هي عقود آجلة تُسوّى بالعملات المشفرة (مثل BTC وETH وXRP)، مما يُغني عن الاحتفاظ بالعملات المستقرة كهامش. تُقدّم MEXC حاليًا عقود Coin-M آجلة متعددة، بما في ذلك BTC وETH. تكمن الميزة الرئيسية لعقود Coin-M الآجلة في تحسين استخدام رأس المال، مما يسمح للمستخدمين بتداول العقود الآجلة مع الاحتفاظ بالعملات المشفرة فقط.

1.2 المقارنات


النوع
عقود USDT-M الآجلة
عقود Coin-M الآجلة
الاسم الشائع
العقود الآجلة الخطية
العقود الآجلة العكسية
وحدة التسوية
USDT
العملات المعدنية (مثل BTC وETH)
الهامش
USDT
العملات المعدنية (مثل BTC وETH)
وقت الانتظار
لا قيود
لا قيود
نوع الرافعة المالية
معزول/متبادل
معزول/متبادل

من الجدول أعلاه، من الواضح أن هناك اختلافات واضحة في وحدات التسوية والهامش بين عقود USDT-M الآجلة وعقود Coin-M الآجلة، في حين تظل فترة الاحتفاظ ونوع الرافعة المالية كما هي، مما يوفر للمتداولين مجموعة متنوعة من الخيارات.

2. كيف تختار بين العقود الآجلة USDT-M وCoin-M؟


لكلٍّ من عقود USDT-M الآجلة وعقود Coin-M الآجلة مزاياها الفريدة. يُنصح المتداولون باتخاذ قراراتهم بناءً على حالة أصولهم، ورؤاهم السوقية، وأهدافهم الاستثمارية.

2.1 مزايا عقود Coin-M الآجلة


تُعدّ عقود Coin-M الآجلة أكثر جاذبيةً لحاملي العملات المشفرة، إذ يُمكنهم التحوّط والتداول في سوق MEXC Coin-M الآجلة دون الحاجة إلى تحويل أيٍّ من ممتلكاتهم إلى USDT. هذا يعني أن المستخدمين لا يحتاجون إلى بيع أيٍّ من عملاتهم المشفرة بسعر منخفض عندما تكون أسعار السوق غير مواتية، وبالتالي يتجنبون الخسائر المحتملة من عمليات التحويل.

عندما يكون السوق صاعدًا، يميل المستثمرون إلى الاحتفاظ بأصولهم المشفرة لتحقيق أقصى عوائد. ولأن عقود Coin-M الآجلة تُسوّى بالعملات، فإن أي أرباح تبقى على شكل استثمارات طويلة الأجل في العملات المشفرة. هذا يُتيح للمستخدمين طريقةً ممتازةً لزيادة استثماراتهم في عملاتهم المشفرة المُفضّلة على المدى الطويل، مما يُساعد على تحقيق أهداف ارتفاع قيمة الأصول والحفاظ على قيمتها.

2.2 مزايا عقود USDT-M الآجلة


إذا لم تكن تمتلك أي أصول رقمية أخرى غير USDT، فقد ترغب في تداول العقود الآجلة الهامشية على USDT. يوفر سوق العقود الآجلة الهامشية على USDT التابع لبورصة MEXC مئات أزواج التداول برافعة مالية تصل إلى 500 ضعف، مما يتيح للمتداولين تعظيم عوائدهم باستخدام الرافعة المالية بحكمة.

3. كيفية إعداد طلب عقود آجلة USDT-M أو عقود آجلة Coin-M؟


على منصة MEXC، يُمكن للمتداولين اختيار وإعداد طلبات عقود USDT-M الآجلة أو عقود Coin-M الآجلة بسهولة. تُوفر المنصة حاليًا مئات أزواج عقود USDT-M الآجلة، بالإضافة إلى عقود آجلة مُمتازة بـ BTC وETH.

3.1 الويب


على موقع MEXC، لديك طريقتان للاختيار بين العقود الآجلة USDT-M و Coin-M.

  • اختر العقود الآجلة من شريط التنقل العلوي، ثم اختر USDT-M أو Coin-M للوصول إلى صفحة التداول.
  • إذا كنتَ بالفعل في صفحة تداول العقود الآجلة، يمكنك أيضًا التبديل بين USDT-M وCoin-M باستخدام زر [▼] بجوار زوج التداول، ثم اختر من القائمة المنسدلة.



3.2 التطبيق


افتح تطبيق MEXC وانقر على العقود الآجلة أسفل الصفحة. في أعلى صفحة العقود الآجلة، يمكنك اختيار USDT-M أو Coin-M.



4. الأسئلة الشائعة


س1: أيهما يشكل مخاطرة أكبر، USDT-M أم Coin-M Futures؟


تحمل عقود Coin-M الآجلة مخاطر مضاعفة بسبب تقلبات أسعار العملات، لكنها توفر أيضًا عوائد محتملة أعلى. تُعد عقود USDT-M الآجلة أكثر ملاءمةً للتحكم في المخاطر وتوفر بيانات واضحة للأرباح والخسائر.

س2: هل يمكنني التبديل بين USDT-M وعقود Coin-M الآجلة في أي وقت؟


نعم، يمكنك اختيار أزواج التداول بحرية. مع ذلك، لا يمكنك تحويل الصفقات بين النوعين، وسيتعين عليك إغلاق الصفقة وإعادة فتحها يدويًا.

لكلٍّ من عقود USDT-M الآجلة وCoin-M الآجلة مزاياها الخاصة. تُقدّم منصة تداول عقود MEXC الآجلة خيارات مرنة. سيساعدك فهم عقود USDT-M الآجلة وCoin-M الآجلة واستخدامها بفعالية على تحقيق عوائد أكثر استقرارًا في سوق متقلب.

قراءات مُوصى بها:

لماذا تختار عقود MEXC الآجلة؟نظرة مُعمّقة على الميزات والفوائد التي تُميّز منصة عقود MEXC الآجلة.
كيف تشارك في M-Day؟دليل شامل للانضمام إلى فعاليات M-Day والحصول على توزيعات يومية لأكثر من 70,000 USDT.
دليل تداول العقود الآجلة (إصدار التطبيق): تعلّم كيفية تداول العقود الآجلة على تطبيق MEXC، خطوة بخطوة.

إخلاء مسؤولية: لا تُقدم هذه المعلومات نصائح استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو استشارية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها لا تُشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" معلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُشكل نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة وتوخي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

