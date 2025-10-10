الفرق بين وضع الاتجاه الواحد ووضع التحوط

عند تداول العقود الآجلة على MEXC، يُعدّ وضع الصفقات أحد الإعدادات المهمة التي غالبًا ما يتم إغفالها. يُحدد هذا الوضع إمكانية الاحتفاظ بصفقات شراء وبيع في آنٍ واحد ضمن زوج العقود الآجلة نفسه. تُقدّم MEعند تداول العقود الآجلة على MEXC، يُعدّ وضع الصفقات أحد الإعدادات المهمة التي غالبًا ما يتم إغفالها. يُحدد هذا الوضع إمكانية الاحتفاظ بصفقات شراء وبيع في آنٍ واحد ضمن زوج العقود الآجلة نفسه. تُقدّم ME
عند تداول العقود الآجلة على MEXC، يُعدّ وضع الصفقات أحد الإعدادات المهمة التي غالبًا ما يتم إغفالها. يُحدد هذا الوضع إمكانية الاحتفاظ بصفقات شراء وبيع في آنٍ واحد ضمن زوج العقود الآجلة نفسه. تُقدّم MEXC للمتداولين خيارين: وضع الاتجاه الواحد ووضع التحوّط. يُعدّ فهم الاختلافات الجوهرية بين هذين الوضعين واختيار الوضع الذي يتوافق مع استراتيجيتك أمرًا أساسيًا لإدارة المخاطر بفعالية وتنفيذ أساليب تداول أكثر تعقيدًا.

1. ما هو الوضع أحادي الاتجاه ووضع التحوط؟


في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، يعني وضع الاتجاه الواحد أنه لا يمكن الاحتفاظ إلا بصفقات اتجاهي واحد في زوج العقود الآجلة نفسه. لا يمكنك الاحتفاظ بصفقتي شراء وبيع في الوقت نفسه. على سبيل المثال، إذا كان لدى متداول 5 صفقات شراء في عقود BTCUSDT الآجلة الدائمة، ثم فتح صفقة بيع، فسيقوم النظام بموازنة مركز البيع مقابل صفقة الشراء الحالي بدلاً من إنشاء صفقة بيع منفصل.

من ناحية أخرى، يسمح وضع التحوط بامتلاك كل من الصفقات الطويلة والقصيرة في نفس الوقت في زوج العقود الآجلة نفسه، مما يُمكّن المتداولين من فتح صفقات في كلا الاتجاهين في آنٍ واحد. على سبيل المثال، إذا كان لدى متداول 5 صفقات شراء في عقود BTCUSDT الآجلة الدائمة، فيمكنه أيضًا فتح 3 صفقات بيع. سيسجل النظام هذه صفقات بشكل منفصل، وسيتم حساب الربح والخسارة لكل جانب بشكل مستقل.

2. ميزات وضع الاتجاه الواحد في تداول العقود الآجلة في MEXC


2.1 يُسمح بموضع اتجاهي واحد فقط


في وضع الاتجاه الواحد، لا يمكن للمتداولين سوى الاحتفاظ بصفقاتهم في اتجاه واحد في كل مرة. إذا وُضع طلب في الاتجاه المعاكس، فسيقوم النظام تلقائيًا بتعويض الصفقة الحالية بدلاً من إنشاء صفقة جديدة.

2.2 استراتيجية التداول المبسطة


يتطلب أسلوب التداول أحادي الاتجاه من المتداولين التركيز على اتجاه واحد للسوق، سواءً كان صعوديًا أو هبوطيًا. هذا يُغني عن إدارة الصفقات في كلا الاتجاهين في آنٍ واحد، مما يُقلل من تعقيد عملية اتخاذ القرار، ويُمكّن المتداولين من وضع استراتيجيات أوضح وأسهل.

2.3 مناسب للدخول والخروج السريع


بفضل طبيعته أحادية الاتجاه، يُمكّن هذا الوضع المتداولين من دخول السوق والخروج منه بسرعة أكبر. لا حاجة لإغلاق صفقة معاكسة أولًا، مما يُسرّع تنفيذ الطلبات.

2.4 التركيز على المخاطر والعائدات


يمكن للمتداولين التركيز على مخاطر وعوائد اتجاه السوق الواحد، مما يُسهّل تحديد وإدارة مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح. مع ذلك، في حال انعكاس اتجاه السوق، قد يُفوّت المتداولون في وضع التداول أحادي الاتجاه فرص ربح أو يُواجهون خسائر أكبر. كما يُمكن لهذا الوضع أن يُحدّ من القدرة على الاستفادة الكاملة من تقلبات السوق، حيث لا يُمكن تحقيق الربح إلا في اتجاه واحد.

2.5 كيفية عمل الوضع أحادي الاتجاه


- إذا كان هناك صفقة شراء موجود بالفعل وتم وضع طلب شراء قصير، فسيتم تعويض طلب البيع القصير أولاً بالصفقة الطويلة الحالية.
- إذا كان طلب البيع القصير أصغر من صفقة الشراء، فسيتم تخفيض صفقة الشراء جزئيًا.
- إذا كان طلب البيع القصير مساويًا لصفقة الشراء، فسيتم إغلاق الصفقة بالكامل.
- إذا كان طلب البيع القصير أكبر من صفقة الشراء، فسيتم إغلاق صفقة الشراء بالكامل وفتح صفقة بيع قصير جديد للكمية المتبقية.

3. كيفية فهم الوضع أحادي الاتجاه في تداول العقود الآجلة


- السيناريو 1 (تقليص صفقة): لديك صفقة شراء بقيمة 10 BTC. إذا فتحتَ صفقة بيع على المكشوف بقيمة 5 BTC، فإن ذلك يعني أن صفقتك سينخفض إلى 5 BTC.
- السيناريو 2 (عكس صفقة): لديك صفقة شراء بقيمة 10 BTC. إذا فتحتَ صفقة بيع على المكشوف بقيمة 15 BTC، فإن ذلك يعني أن صفقتك الطويلة بقيمة 10 BTC قد أُغلق بالكامل، ويفتح النظام صفقة بيع جديدة بقيمة 5 BTC.

4. مزايا وعيوب والمستخدمين المناسبين للوضع أحادي الاتجاه


- المزايا: منطق واضح، تشغيل بسيط، وإدارة سهلة للصفقات، مما يقلل من مخاطر الأخطاء التشغيلية. مناسب للمتداولين الذين لديهم رؤية واضحة لاتجاهات السوق.
- العيوب: مرونة محدودة، حيث لا يسمح باستراتيجيات التحوط التي تتطلب الاحتفاظ بصفقات طويلة وقصيرة في آنٍ واحد.
- المستخدمون المناسبون: المبتدئين، والمتداولين الذين يتبعون اتجاهات السوق، والمستثمرين الذين يفضلون إدارة صفقاتهم بسهولة.

5. ميزات وضع التحوط في تداول العقود الآجلة في MEXC


5.1 القدرة على الاحتفاظ بالصفقات في كلا الاتجاهين


في وضع التحوط، يمكن للمتداولين الاحتفاظ بصفقات طويلة وقصيرة في نفس زوج التداول.

5.2 استراتيجيات التداول المرنة


يتيح وضع التحوط مرونة أكبر، مما يتيح للمتداولين موازنة الصفقات الطويلة والقصيرة أو تعديل التعرض اعتمادًا على ظروف السوق والاستراتيجية.

5.3 التحوط من المخاطر


من خلال الحفاظ على صفقات طويلة وقصيرة، يمكن للمتداولين التحوّط من تقلبات السوق وعدم اليقين. هذا يُساعد على تقليل التعرض الإجمالي والحدّ من تأثير التقلبات المفاجئة في الأسعار. مع ذلك، يتطلب وضع التحوّط مهارات فنية متقدمة، وانضباطًا قويًا في إدارة المخاطر، وفهمًا أعمق لديناميكيات السوق. ينبغي على المتداولين تقييم معارفهم وخبراتهم بعناية قبل اعتماد وضع التحوّط في الأسواق المعقدة أو المتقلبة.

6. كيف نفهم وضع التحوط في تداول العقود الآجلة؟


لنفترض أنك تحتفظ بصفقة شراء بقيمة 10 BTC. في وضع التحوط، إذا فتحت صفقة بيع بقيمة 5 BTC، فستحتفظ بصفقة شراء بقيمة 10 BTC وصفقة بيع بقيمة 5 BTC في الوقت نفسه.

7. مزايا وعيوب وضع التحوط والمستخدمين المناسبين له


- المزايا: يوفر مرونة استراتيجية عالية، وهو ضروري للاستراتيجيات المتقدمة مثل التحوط وتأمين الأرباح.
- العيوب: إدارة الصفقات أكثر تعقيدًا، وتتطلب من المتداولين إدارة الهامش والمخاطر بعناية عبر صفقتين مستقلتين.
- المستخدمون المناسبون: المتداولون المحترفون ذوو الخبرة، والمراجِعون، والمستثمرون الذين يحتاجون إلى إدارة مخاطر الصفقات طويلة الأجل.

8. كيفية ضبط وضع الاتجاه الواحد أو وضع التحوط


سنستخدم عقود USDT-M الآجلة كمثال للشرح. أما عقود Coin-M الآجلة، فهي نفسها.

8.1 الموقع الإلكتروني


سجّل دخولك إلى موقع MEXC الإلكتروني، ثم اختر عقود USDT-M الآجلة من تبويب العقود الآجلة في شريط التنقل العلوي للدخول إلى صفحة التداول. انقر على زر الإعدادات في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة.



في لوحة التفضيلات، انقر على وضع الصفقة. يمكنك الاختيار بين وضع التحوط ووضع الاتجاه الواحد. بعد التحديد، انقر على تأكيد لإكمال الإعداد.


8.2 التطبيق


  • افتح تطبيق MEXC وسجّل الدخول إلى حسابك. انقر على زر العقود الآجلة أسفل الصفحة الرئيسية.
  • انقر على أيقونة ... في الزاوية العلوية اليمنى.
  • اختر التفضيلات.
  • انقر على وضع الصفقة.
  • اختر بين وضع التحوط ووضع الاتجاه الواحد. بمجرد اختياره، سيُفعّل التغيير فورًا.


ملاحظة: إذا كانت لديك طلبات مفتوحة أو صفقات حالية، فلا يُسمح بتغيير وضع الصفقة. يجب عليك أولاً إلغاء الطلبات أو إغلاق الصفقات قبل تغيير وضع الصفقة.

9. الخلاصة


لا توجد ميزة أو عيب مطلق بين وضعي التداول أحادي الاتجاه والتحوط. فكل منهما مصمم لخدمة استراتيجيات تداول وتفضيلات مخاطر مختلفة. بالنسبة للمبتدئين، يوفر البدء بوضع التداول أحادي الاتجاه الافتراضي والتركيز على اتجاه السوق أساسًا أكثر استقرارًا. أما بالنسبة للمتداولين ذوي الخبرة الذين يسعون إلى تنفيذ استراتيجيات أكثر تعقيدًا، فيتيح وضع التحوط مرونة أكبر وفرصًا متقدمة. من خلال فهم أسلوب التداول الخاص بك واختيار الوضع الأنسب لاحتياجاتك، يمكنك التداول في عقود MEXC الآجلة بثقة ودقة أكبر.

تُقيم MEXC حاليًا حدث مهرجان التداول بصفر رسوم، وهي فرصة حصرية للتداول بصفر رسوم. يتيح هذا للمستخدمين خفض تكاليف التداول بشكل كبير، وتحقيق هدف "وفر أكثر، تداول أكثر، اربح أكثر". على منصة MEXC، يمكنك الاستفادة الكاملة من هذا العرض الترويجي للاستمتاع بتداول منخفض التكلفة، ومواكبة اتجاهات السوق، واغتنام حتى أبسط فرص الاستثمار، مما يُسرّع رحلتك نحو نمو أصولك على المدى الطويل.

